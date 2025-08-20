《政政經經－石鏡泉》Ａ股入牛市

《政政經經》「金融界」報道，近期Ａ股市場持續走強，滬指突破去年１０月創下高點，並
創下２０２１年以來新高。市場回暖，成交活躍度持續提升，成交量已連續多日突破２萬億元人
民幣。
據機構統計，２０２５年第二季上證指數日均成交額為４９８８億元（人民幣．下同），按
年增幅３６％，深證成指日均成交額為７３３２億元，按年增幅達５９％。此外，交易量前瞻指
標兩市兩融餘額超２萬億元，近期趨勢正加速向上。
分析指出，從資金面看，在居民投資習慣轉變與資金配置結構優化的大趨勢下，互聯網金融
平台擁有獨特路徑接力吸納這部分增量資金。更具戰略意義的中長期資金持續入市，２０２５年
７月中央政治局會議明確提出，要增強國內資本市場的「吸引力」和「包容性」，以鞏固資本市
場回穩向好的勢頭。
港股方面，大型科技股多數走低，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３％，騰訊
（００７００）漲０﹒９％，京東（０９６１８）跌０﹒６％，小米（０１８１０）跌１﹒２％
，網易（０９９９９）跌１﹒３％，美團（０３６９０）跌０﹒６％，快手（０１０２４）漲
０﹒４％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌０﹒１％；體育用品股午後走強，農業、家電、手遊等概
念漲幅居前；東方甄選（０１７９７）尾盤高位跳水，收盤跌超２０％，盤中一度漲２３％；生
物醫藥、芯片、蘋果等概念走低，歌禮製藥（０１６７２）跌超１５％，派格生物醫藥
（０２５６５）跌超８％，恒瑞醫藥（０１２７６）跌超５％；知乎（０２３９０）漲超２３％
。汽車股走強，零跑汽車（０９８６３）漲超７％；軍工股普跌，中航科工（０２３５７）跌超
７％；半導體概念持續走低，貝克微（０２１４９）跌超４％。
企業業績方面：
萬物雲（０２６０２）：上半年收入１８１﹒３億元，按年增加３﹒１１％；淨利潤７﹒９
億元，按年增加３﹒８８％。
零跑汽車：上半年收入２４２﹒５億元，按年增長１７４％；淨利潤３０００萬元，按年扭
虧為盈，上年同期虧損２２﹒１億元。
同程旅行（００７８０）：上半年收入９０﹒５億元，按年增長１１﹒５％；經調整
ＥＢＩＴＤＡ２３﹒４億元，按年增長３５﹒２％；淨利潤１５﹒６億元，按年增長２８﹒６％
。
翰森製藥（０３６９２）：上半年收入７４﹒３億元，按年增加１４﹒３％；淨利潤
３１﹒３億元，按年增加１５％。
美圖公司（０１３５７）：上半年營收１８﹒２億元，按年增長１２﹒３％；淨利潤３﹒９
億元，按年增長３０﹒８％。
華寶國際（００３３６）：上半年收入１６﹒２億元，按年增長２﹒５％；淨利潤１﹒１８
億元，按年增長２９８﹒１％。《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
