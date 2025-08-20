  • 會員
20/08/2025 08:26

《政政經經－石鏡泉》Ａ股入牛市

　　《政政經經》「金融界」報道，近期Ａ股市場持續走強，滬指突破去年１０月創下高點，並
創下２０２１年以來新高。市場回暖，成交活躍度持續提升，成交量已連續多日突破２萬億元人
民幣。
　
　　據機構統計，２０２５年第二季上證指數日均成交額為４９８８億元（人民幣．下同），按
年增幅３６％，深證成指日均成交額為７３３２億元，按年增幅達５９％。此外，交易量前瞻指
標兩市兩融餘額超２萬億元，近期趨勢正加速向上。
　
　　分析指出，從資金面看，在居民投資習慣轉變與資金配置結構優化的大趨勢下，互聯網金融
平台擁有獨特路徑接力吸納這部分增量資金。更具戰略意義的中長期資金持續入市，２０２５年
７月中央政治局會議明確提出，要增強國內資本市場的「吸引力」和「包容性」，以鞏固資本市
場回穩向好的勢頭。
　
　　港股方面，大型科技股多數走低，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３％，騰訊
（００７００）漲０﹒９％，京東（０９６１８）跌０﹒６％，小米（０１８１０）跌１﹒２％
，網易（０９９９９）跌１﹒３％，美團（０３６９０）跌０﹒６％，快手（０１０２４）漲
０﹒４％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌０﹒１％；體育用品股午後走強，農業、家電、手遊等概
念漲幅居前；東方甄選（０１７９７）尾盤高位跳水，收盤跌超２０％，盤中一度漲２３％；生
物醫藥、芯片、蘋果等概念走低，歌禮製藥（０１６７２）跌超１５％，派格生物醫藥
（０２５６５）跌超８％，恒瑞醫藥（０１２７６）跌超５％；知乎（０２３９０）漲超２３％
。汽車股走強，零跑汽車（０９８６３）漲超７％；軍工股普跌，中航科工（０２３５７）跌超
７％；半導體概念持續走低，貝克微（０２１４９）跌超４％。
　
　　企業業績方面：
　
　　萬物雲（０２６０２）：上半年收入１８１﹒３億元，按年增加３﹒１１％；淨利潤７﹒９
億元，按年增加３﹒８８％。
　
　　零跑汽車：上半年收入２４２﹒５億元，按年增長１７４％；淨利潤３０００萬元，按年扭
虧為盈，上年同期虧損２２﹒１億元。
　
　　同程旅行（００７８０）：上半年收入９０﹒５億元，按年增長１１﹒５％；經調整
ＥＢＩＴＤＡ２３﹒４億元，按年增長３５﹒２％；淨利潤１５﹒６億元，按年增長２８﹒６％

　
　　翰森製藥（０３６９２）：上半年收入７４﹒３億元，按年增加１４﹒３％；淨利潤
３１﹒３億元，按年增加１５％。
　
　　美圖公司（０１３５７）：上半年營收１８﹒２億元，按年增長１２﹒３％；淨利潤３﹒９
億元，按年增長３０﹒８％。
　
　　華寶國際（００３３６）：上半年收入１６﹒２億元，按年增長２﹒５％；淨利潤１﹒１８
億元，按年增長２９８﹒１％。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

