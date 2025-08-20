  • 會員
20/08/2025 08:06

弘業期貨（３６７８）控股股東一致行動人擬沽不超過１００８萬股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）公布，控股股
東江蘇省蘇豪控股之一致行動人江蘇匯鴻國際集團及江蘇弘業國際物流計劃以集中競價交易合計
減持不超過１００７﹒８萬股，佔總股本比例１％，而減持不會導致公司控制權發生變更。
　
　　該集團指，自９月１１日至１２月９日期間減持，價格按市價決定。目前江蘇匯鴻國際集團
及江蘇弘業國際物流分持６﹒３４％及０﹒８２％股權。（ｗｈ）

