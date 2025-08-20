《駐京專電》小米帶動汽車業成北京工業支柱，新能源車產量倍增

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市經濟和信息化局表示，１月至７月

規模以上工業增加值同比增長６﹒１％。汽車產業為北京工業首要支柱產業，７月份，全市新能

源汽車產量達５﹒２萬輛，同比增長１﹒４倍，前７個月累計產量已突破３１萬輛，超越去年全

年總產量。



以小米汽車超級工廠為例，機器轟鳴不停，工人輪班作業。隨著小米ＳＵ７、ＹＵ７等車型

持續領跑市場預定榜單，企業通過實施智能化技術改造項目，進一步優化生產流程。



＊首７月電子信息產業增加值同比增長２４％＊



在電子信息產業方面，今年１月至７月，電子信息產業增加值同比增長２４﹒２％，拉動全

市工業增長３﹒５個百分點。在中芯國際、長鑫集電等龍頭企業引領下，全市集成電路產量達

１６９﹒９億塊，同比增長１７﹒８％。



數據顯示，今年１月至７月，全市智能裝備產業呈現出「復甦向好、穩步增長」的發展態勢

，實現增加值增速８﹒６％，持續高於全市工業經濟平均增長水平。此外，高端及新興產業領域

持續釋放增長活力，前７個月，風力發電機組、鋰離子電池等產品產量分別同比增長３８﹒６％

和２﹒６倍。

