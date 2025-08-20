《滬╱深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明康德 （６０３２５９） ２８３３﹒９０

寒武紀 （６８８２５６） ２２４７﹒８７

北方稀土 （６００１１１） ２２３８﹒１７

工業富聯 （６０１１３８） １９５０﹒３４

恒瑞醫藥 （６００２７６） １９３９﹒２４

紫金礦業 （６０１８９９） １７１７﹒２７

臥龍電驅 （６００５８０） １７１１﹒７８

海光信息 （６８８０４１） １６８２﹒２３

貴州茅台 （６００５１９） １６４０﹒１１

中國平安 （６０１３１８） １５９０﹒７９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中際旭創 （３００３０８）２５９７﹒３９

東方財富 （３０００５９）２３４５﹒５９

寧德時代 （３００７５０）２０２５﹒７７

新易盛 （３００５０２）１６９９﹒２８

天孚通信 （３００３９４）１４１８﹒４４

勝宏科技 （３００４７６）１３７４﹒１４

歌爾股份 （００２２４１）１３２５﹒２８

比亞迪 （００２５９４）１１９９﹒４５

五糧液 （０００８５８）１１９０﹒８０

中興通訊 （００００６３）１１７２﹒９３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

