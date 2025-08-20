  • 會員
20/08/2025 08:13

《港滬深通》港股總市值４６﹒５萬億元，滬深９１﹒１萬億人民幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（１９日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
　　　　　　　　　　香港交易所　　　　　　　上海交易所　　　　　　　深圳交易所　　　
　　　　　　　　主板　　　　創業板　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司　　　　２３３７　　　３１４　　　１６９４　　　４１　　　２８７０　　　３９
（家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｈ股總數　　　　　３７８　　　　１６　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市非Ｈ股內　　１０６１　　　　５７　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
地企業（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市證券　　　１５４３２　　　３１４　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總市值　　　４６４１５１　　　６９９　５１３１５５　　９６８　３９５９４２　　５３０
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
流通市值　　　　　　　－　　　　　－　４９１７８１　　７２１　３４０１０１　　５２９
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平均ＰＥ　　　１４﹒７８　３６﹒４６　　１３﹒９７　９﹒９０　　２９﹒１０　９﹒４８
（倍）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成交　　　　　　　　　　２７８４１６　　　　　１５４８３１５　　　　　１５２８７７４
百萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。

