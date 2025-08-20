  • 會員
AH股新聞

20/08/2025 08:13

《神州頭條》財經報章頭版摘要：經濟景氣回升，財政收入增速轉正

　　《經濟通通訊２０專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
前７月全國一般公共預算支出同比增長３﹒４％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１－７月，全國一般公共預算收入１３５８３９億元（人民幣．下同），同比增長０﹒１％，７
月份全國一般公共預算收入增幅為年內最高，累計增幅首次轉正。１－７月全國一般公共預算支
出１６０７３７億元，同比增長３﹒４％。財政部有關負責人表示，各級財政部門認真落實更加
積極的財政政策，加大支出強度，優化支出結構，持續加強對重點領域的支出保障。
　
領取情形進一步豐富，個人養老金制度調整優化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人社部等５部門近日發布《關於領取個人養老金有關問題的通知》，進一步豐富個人養老金領取
情形，明確具體操作辦法，自９月１日起開始實施。在原有政策規定達到領取基本養老金年齡、
完全喪失勞動能力、出國（境）定居等條件的基礎上，通知新增可以領取個人養老金的三種情形

　
一張「貸款明白紙」讓企業融資成本成為明白帳
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「從前企業貸款像『拆盲盒』，簽完合同才發現還有擔保費、評估費、公證費等各種隱形費用。
」一家企業負責人對中國證券報記者說，「現在情況不同了，貸款涉及的每一項成本都被明明白
白列了出來，在貸款前就可以完全了解，真正實現『看得見、算得清、可比較』，融資成本成了
一筆明白帳。」
　
　
《上海證券報》
　
支出提速穩經濟，財政政策持續加力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月底召開的中央政治局會議指出，要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充
分釋放政策效應。近段時間以來，積極財政政策持續發力，聚焦促消費、惠民生等領域出台一攬
子舉措。業內專家表示，下半年將進一步加快預算支出、政府債券資金的落實到位進度，不斷提
高財政支出效率，發揮好財政資金的支撐、帶動、放大作用，財政支出仍有望保持一定的強度，
從而促進宏觀經濟的穩定發展。
　
六部門進一步規範光伏產業競爭秩序
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部、中央社會工作部、國家發改委、國資委、市監總局、國家能源局１９日聯合召開光伏產
業座談會，進一步規範光伏產業競爭秩序。會議提出，加強產業調控，強化光伏產業項目投資管
理，以市場化、法治化方式推動落後產能有序退出。遏制低價無序競爭，健全價格監測和產品定
價機制，打擊低於成本價銷售、虛假營銷等違法違規行為。
　
財政部：前７個月財政收入增速由負轉正
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年前７個月，全國一般公共預算收入１３５８３９億元，同比增長０﹒１％，年內首次轉正；
全國一般公共預算支出１６０７３７億元，同比增長３﹒４％，重點支出得到有力保障。從月度
來看，７月，全國一般公共預算收入２０２７３億元，同比增長２﹒６％。其中，中央、地方收
入分別增長２﹒２％和３﹒１％，月度增幅均為今年以來最高。
　
　
《證券時報》
　
經濟景氣水平回升，財政收入增速轉正
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年７月，財政收入顯著回暖，重點領域支出力度不減，７月全國一般公共預算收入同比增長
２﹒６％，其中，中央、地方收入分別增長２﹒２％、３﹒１％，月度增速均為今年以來最高。
今年前７個月，全國一般公共預算收入１３５８３９億元，同比增長０﹒１％，增速比上半年提
高０﹒４個百分點，實現轉正。
　
央行新增千億支農支小再貸款額度助力救災
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行新增支農支小再貸款額度１０００億元，引導和鼓勵金融機構加大對北京、河北、吉林
、山東、甘肅等受災地區的經營主體，特別是小微企業、個體工商戶，以及農業、養殖企業和農
戶的信貸支持力度。
　
吸引力增強，外資看多做多中國股市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著中國股市持續走強，外資機構加倉的步伐加快。截至８月１８日，在已披露的半年報中，超
過７０家上市公司的前十大流通股股東名單中出現合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）身影，合計
持股市值約６８億元。外資機構對中國市場的「看多」氛圍也同步升溫，高盛、瑞銀、摩根士丹
利等多家外資機構發布的最新觀點均表示，持續看好中國股市。瑞銀資產管理中國股票主管施斌
表示，目前是參與中國市場的良機，尤其看好具備市場領導地位的科技公司。（ｅｗ）

