《神州經脈》滬指再創十年高，８月ＬＰＲ不變，九三閱兵７０分鐘

《神州經脈》滬深股市在連續走強之後今日（２０日）一度調整，不過尾盤重拾升勢，半導

體、消費股爆發，滬綜指一舉衝上３７６７點高位，收漲１﹒０４％報３７６６﹒２１點，刷新

十年收盤紀錄；創業板盤中最多挫２％，收市亦止跌倒升０﹒２３％，深成指亦升０﹒８９％。

兩市全天成交２﹒４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１８０２億元或７％，成交額

已連續６個交易日超２萬億。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７９３，較上個交易日４時３０分收盤

價升２７點子，全日在７﹒１７７３至７﹒１８９７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１３８４，較上個交易日跌２５點子，兩連跌，創８月１２日以來逾一周新低，較市場預測

偏強擴至逾５００點，凸顯監管維穩態度仍堅決，且待美聯儲主席本周講話對市場提供的關鍵指

引。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國人民銀行公告，８月份１年期和５年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價繼續維持不

變，１年期和５年期以上分別為３％和３﹒５％。連續３個月維持不變。人行今年５月對兩個期

限ＬＰＲ均下調了１０個基點，是去年１０月以來首次下調。



２﹒ 國新辦舉行發布會介紹閱兵準備工作情況，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參

謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，９月３日舉行閱兵，閱兵活動按照閱兵式、分列式２個步驟

進行，時長約７０分鐘。這次參閱的武器裝備，都是從國產現役主戰裝備中遴選，部分陸海空基

戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備第一次對外展示。



３﹒ 《財新》根據財政部昨日（１９日）公布的１－７月數據計算，經濟修復帶動今年７月稅

收收入同比增幅擴至５％創年內新高，而非稅收入大幅下降１２﹒９％連降三個月，綜合帶動當

月財政收入增長２﹒６％，增幅為年內最高。主要稅收收入中，個人所得稅在７月大幅增長

１３﹒９％，亦是年內最高增速，前七月累計８﹒８％的增幅也遠超稅收總體表現（－０﹒３％

）。小稅種中，７月印花稅同比增長２４％，其中證券交易印花稅激增１﹒２５倍，股市交易火

熱。



４﹒ 財政部宣布，將於８月２７日（下周三）在香港發行２０２５年第四期人民幣國債，發行

規模為１２５億元。經國務院批准，今年財政部將在香港分六期發行６８０億元國債。前三期已

分別於２月、４月、６月發行，合共３７５億元。



５﹒ 貴州茅台醬香酒營銷有限公司與淘寶閃購今日宣布啟動深度合作，首批超１０００家「茅

台醬香．萬家共享」官方門店上線淘寶閃購，為消費者提供「正品茅台３０分鐘送達」服務。據

悉，未來，淘寶閃購將鏈接茅台全國２７０多家體驗中心和６５００多家主題終端門店，實現全

量上線。



６﹒ 在前作《黑神話：悟空》上市一周年之際，遊戲科學今日凌晨在歐洲最大電玩展２０２５

科隆遊戲展（ｇａｍｅｓｃｏｍ ２０２５）開幕之夜活動中，發布黑神話系列第二部作品《黑

神話：鍾馗》首支ＣＧ先導預告片。遊戲依然取材於中國的古代神話與民俗傳說，是一款標準的

單機．動作．角色扮演遊戲。



７﹒ 華為首款智慧屏ＭａｔｅＴＶ在今日的新品技術發布會上亮相，產品搭載

ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ５，配備靈犀手寫套裝，應用毫米級感知模塊，支持全局書寫、批註和掃

碼分享等。該機還搭載星閃懸浮觸控技術，可以通過３２８個手指檢測傳感器捕捉手指運動軌跡

，實現多指操控。



８﹒ ＬＶ首個彩妝系列Ｌａ Ｂｅａｕｔｅ將於８月２５日全球線上預售，不過該系列的中國

區首發先行一步，今日起在ＬＶ中國官網及香水美妝精品小程序同步發售，與此同時，ＬＶ全球

首家香水美妝精品店今日在南京德基廣場開幕。這是ＬＶ繼６月在上海開設「路易號」引發轟動

後，罕見在中國大陸地區首發美妝系列新品。（ｊｑ）

