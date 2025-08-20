《鍾之日記》泡泡又破頂，港所業績佳

《鍾之日記》８月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場觀望美聯儲主席鮑威爾本周稍後於全球央行年會上的演說內容，美股周二（１９日）個

別發展，道指破頂後反覆靠穩，標指納指均回落。港股延續連日跌勢，開市跌穿兩萬五關，隨著

Ａ股回氣向上，恒指亦在收市前重拾升勢。恒生指數全日收報２５１６５，升４３點或０﹒２％

，主板成交近２８５３億元。



＊Ａ股刷新十年收市新高，成交續超２萬億＊



滬深股市在連續走強之後今日一度調整，不過尾盤重拾升勢，半導體、消費股爆發，滬綜指

一舉衝上３７６７點高位，收漲１﹒０４％報３７６６﹒２１點，刷新十年收盤紀錄；創業板盤

中最多挫２％，收市亦止跌倒升０﹒２３％，深成指升０﹒８９％。兩市全天成交２﹒４萬億元

人民幣，較上個交易日減７％，成交額已連續６個交易日超２萬億，印證「存款搬家」效應。有

大型全國性股份制商業銀行向內媒透露，８月以來該行銀證轉帳數據「有增加」。



盤面上，半導體芯片股午後爆發，板塊收漲３﹒８％，寒武紀（滬：６８８２５６）盤中再

創歷史新高，收升８﹒５％。市傳英偉達正為中國開發性能超越Ｈ２０的新型ＡＩ芯片，惟美國

財政部長貝森特說，英偉達任何銷往中國的新款芯片都需要獲得許可，相信國產自研芯片大勢不

變。



白酒股全天強勢，酒鬼酒（深：０００７９９）二連漲停。中郵證券報告稱，針對黨政機關

厲行節約反對浪費條例，６月中下旬和８月上旬官媒連續發聲糾偏，預計此前層層加碼的執行情

況導致的消費場景缺失有望略有修復；下半年白酒板塊營收利潤同比表現有望改善。



＊泡泡瑪特績後破頂，新消費股強＊



內地潮玩品牌泡泡瑪特（０９９９２）昨日收市後公布業績，中期盈利按年升近４倍至

４５﹒７４億元人民幣，比早前盈喜預告的３﹒５倍表現更佳，收入則增２倍至１３８﹒７６億

元人民幣，其中海外業務收入佔比增至四成。集團創辦人王寧表示，感覺今年收入３００億元人

民幣也很輕鬆，並預告本周將發布可掛在手機上的迷你版ＬＡＢＵＢＵ，有望成為下個超級爆款

。



泡泡瑪特股價大漲，盤中最多升近１４％創下紀錄新高，收升１２﹒５％報３１６元。



集團稱，今年上半年共有１３個藝術家ＩＰ收入過億，當中ＬＡＢＵＢＵ所屬ＴＨＥ

ＭＯＮＳＴＥＲＳ家族收入４８﹒１億元人民幣，按年升６﹒６８倍。期內於全球１８個國家運

營５７１家門店，上半年淨增４０家，運營２５９７台機器人商店，上半年淨增１０５台。集團

表示，未來將持續以ＩＰ為核心，不斷探尋其他延展的可能性，使每個ＩＰ都能釋放出更深厚的

價值，與粉絲形成更深遠的連接。



花旗表示，泡泡瑪特上半年業績強勁符合預期，ＩＰ實力全面展現，評級「買入」，目標價

３８４﹒５元。摩通稱泡泡瑪特上半年盈利超出預期４％，強勁海外擴張推動毛利率改善，評級

「增持」，目標價３４０元。里昂指，泡泡瑪特上半年淨利潤及調整後淨利潤超預期，維持「跑

贏大市」評級，目標價上調６％至３１８元。



新消費股表現強勁，老鋪黃金（０６１８１）中期多賺近２﹒９倍，收入按年上升２﹒５倍

，今日股價最多升１０﹒６％，高見７９５元，收市漲８﹒８％，報７８２元。該公司每股基本

盈利１３﹒３８元人民幣，中期息派９﹒５９元人民幣。另外，蜜雪集團（０２０９７）亦漲

５﹒３％，奈雪的茶（０２１５０）升不足１％。



＊ＩＰＯ爆燈，北水捧場，港交所業績靚＊



港交所（００３８８）公布中期業績，得益香港及Ａ股市場興旺，上半年收入及淨利潤均創

下集團半年度歷史新高。現貨市場、衍生品市場及滬深港通的成交量齊創半年新高，新股市場融

資額重回全球交易所榜首。港交所收市升１﹒７％，報４４１﹒２元。



２０２５年上半年，港交所實現總收入１４０﹒７６億元，同比上升３３％；淨利潤為

８５﹒１９億元，較２０２４年上半年上升３９％。其主要業務收入同比上升３４％，主要是由

於現貨及股票期權市場成交量創歷來半年度新高等因素。



＊北水捧場，港股通日均成交額同比增１９６％＊



半年報披露的市場成交數據顯示，港交所上半年日均成交額為２４０２億元，同比上升

１１８％。滬深股通日均成交額為１７１３億元人民幣，同比上升３２％。港股通日均成交額為

１１１０億港元，同比上升１９６％。債券通北向通日均成交額為４５９億元人民幣，同比上升

３％。



＊新股集資１０９４億港元，同比上升７１６％＊



ＩＰＯ方面，港股新股市場上半年共有４４家公司上市，其中包括自２０２３年以來全球最

大新股寧德時代。上半年港交所新股集資總額達１０９４億元，同比上升７１６％。



港交所集團行政總裁陳翊庭表示，在２０２５年下半年，將積極推進多項新措施，包括計劃

縮短現貨市場結算周期的準備工作，擴大無紙化上市機制，落實優化首次公開招股市場的定價新

規，推出下調證券交易最低上落價位的第一階段。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

