【ＡＩ】宇樹科技預告新款人形機器人，身高一米八配備３１個關節

《經濟通通訊社２０日專訊》８月１９日晚間，宇樹科技發布新款人形機器人預告海報，配

文「敬請期待」。根據官方海報，新款機器人身高１﹒８米，將配備３１個關節自由度。



宇樹科技此前已推出Ｇ１、Ｈ１、Ｒ１三款人形機器人。其中Ｒ１為７月２５日發布的最新

款，售價３﹒９９萬元起。參數顯示，Ｒ１關節數量達２６個，整機重量約２５ｋｇ。（ｗｎ）

