《行業數據》中煤協：受降雨安檢等影響，８月上旬煤炭供應未恢復

《經濟通通訊社２０日專訊》中國煤炭運銷協會發布煤炭市場調度旬報，數據顯示，８月上

旬，受降雨、安全檢查等因素影響，重點監測企業煤炭日均產量環比增長，但增幅不大，產地煤

炭供應尚未完全恢復；隨著市場需求逐步釋放，用戶拉運較為積極，重點監測企業煤炭日均銷量

穩步回升。國內外煤炭價格波動調整，進口動力煤價格較內貿煤優勢進一步擴大。



其中，重點監測煤炭企業產量完成５６８６萬噸，同比增加１８２萬噸、增長３﹒３％；日

均產量５６９萬噸，日均環比７月下旬增加９萬噸，增長１﹒６％。重點監測煤炭企業銷售量旬

日均環比、同比增長。８月上旬，重點監測煤炭企業銷售量完成７０００萬噸，同比增加４４０

萬噸、增長６﹒７％；日均銷量７００萬噸，日均環比７月下旬增加２１萬噸、增長３％。



報告指出，高溫天氣增多帶動電廠負荷屢創新高，火電和電廠耗煤穩步增長；鋼企開工維持

較高水平，生鐵產量、重點監測焦鋼企業煤炭消費量同步增長。由於上游供給恢復緩慢、下游需

求比較旺盛、港口調入量持續低於調出量，主產地和中轉地、下游鋼焦企業煤炭庫存均有不同程

度下降。（ｗｎ）

