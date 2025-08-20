《華為動向》華為發布首款智慧屏ＭａｔｅＴＶ，支持多指懸浮操控

《經濟通通訊社２０日專訊》華為首款智慧屏ＭａｔｅＴＶ在今日的新品技術發布會上亮相
，產品搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ５，配備靈犀手寫套裝，應用毫米級感知模塊，支持全局書寫
、批註和掃碼分享等。該機還搭載星閃懸浮觸控技術，可以通過３２８個手指檢測傳感器捕捉手
指運動軌跡，實現多指操控。（ｗｎ）
