《華為動向》華為發布首款智慧屏ＭａｔｅＴＶ，支持多指懸浮操控

《經濟通通訊社２０日專訊》華為首款智慧屏ＭａｔｅＴＶ在今日的新品技術發布會上亮相

，產品搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ５，配備靈犀手寫套裝，應用毫米級感知模塊，支持全局書寫

、批註和掃碼分享等。該機還搭載星閃懸浮觸控技術，可以通過３２８個手指檢測傳感器捕捉手

指運動軌跡，實現多指操控。（ｗｎ）

