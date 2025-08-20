《神州金融》股市人氣旺，多家銀行重申信用卡資金不得用作炒股

《經濟通通訊社２０日專訊》近兩個月，Ａ股市場情緒高漲，投資者參與度提升。《財新》

報道稱，華夏銀行、民生銀行等多家銀行發布公告，重申嚴禁信用卡資金用於炒股投資。



８月５日，民生銀行信用卡中心公告稱，自９月１８日起，將信用卡預借現金轉帳業務納入

信用卡資金受控金額，對該受控金額進行資金用途管理。轉入借記卡內的信用卡透支資金，不得

用於購房、投資、生產經營、歸還貸款及信用卡、博彩及其他違規領域，否則可能導致交易失敗

。８月７日，華夏銀行表示，客戶不得將預借現金資金用於任何生產經營、投資等非消費活動領

域（包括但不限於購買股票、有價證券、期貨、理財產品等金融產品，購房或進行房地產經營等

）。此外，陝西、雲南等地的多家農商行也密集發布公告，明確信用卡資金不得用於投資理財領

域。



預借現金是信用卡的基本功能之一，可以為持卡人提供小額的現金借款。與信用卡享受一定

期限的免息還款期不同，預借現金往往從預借現金到帳日起至清償日止，會按一定的日利率計息

。



＊貸款炒股有法律風險，或涉騙取貸款罪＊



關於信用卡資金不得進入投資領域，監管部門一直有明確的規定。２０２２年７月，原銀保

監會、中國人民銀行發布《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》提到，信用卡資金

不得用於償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限制或者禁止性領域。



其實，每逢股市回暖，銀行和監管部門都會提高警惕，防止信貸資金違規進入股市。但由於

個人信貸中的小額信貸支付方式相對靈活，無需由銀行受托支付給特定交易對象，借款人可以自

主支付的方式自行支配，使得小額信貸資金的流向難以監測。



業內人士提示，貸款炒股除了面臨被銀行收回貸款的流動性風險，還面臨法律風險。如果客

戶被銀行查出來拿信貸資金去炒股，輕則要求立刻還錢，重則可能涉及騙取貸款罪。如果炒股損

失慘重無法償還銀行貸款，還會被銀行起訴，可能面臨高額違約金。（ｒｙ）

