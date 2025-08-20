《中國要聞》習近平抵拉薩出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動

《經濟通通訊社２０日專訊》據《央視新聞》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委
主席習近平率中央代表團今日中午乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動。習
近平等在機場和拉薩市區受到西藏各族群眾的熱烈歡迎。中共中央政治局常委、全國政協主席、
中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等同機抵達。（ｒｙ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
20/08/2025 16:39
《經濟通通訊社２０日專訊》據《央視新聞》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委
主席習近平率中央代表團今日中午乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動。習
近平等在機場和拉薩市區受到西藏各族群眾的熱烈歡迎。中共中央政治局常委、全國政協主席、
中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等同機抵達。（ｒｙ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N