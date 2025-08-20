  • 會員
AH股新聞

20/08/2025 16:39

《中國要聞》習近平抵拉薩出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《央視新聞》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委
主席習近平率中央代表團今日中午乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動。習
近平等在機場和拉薩市區受到西藏各族群眾的熱烈歡迎。中共中央政治局常委、全國政協主席、
中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等同機抵達。（ｒｙ）

