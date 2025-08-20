  • 會員
20/08/2025 15:04

《Ａ股焦點》芯原股份收漲１５％，字節稱與該公司無ＡＩ芯片合作

　　《經濟通通訊社２０日專訊》近日，業內消息傳字節跳動正與芯原股份
（滬：６８８５２１）聯手設計一款先進的ＡＩ算力芯片。對此，據《證券時報》引述字節跳動
相關負責人回應稱，字節跳動與芯原股份並無ＡＩ芯片相關合作。
　
　　芯原股份股價連升四日，今日一度漲停，最終收升逾１５％，報１４７﹒０４元人民幣。
（ｊｑ）

