《Ａ股焦點》芯原股份收漲１５％，字節稱與該公司無ＡＩ芯片合作

《經濟通通訊社２０日專訊》近日，業內消息傳字節跳動正與芯原股份

（滬：６８８５２１）聯手設計一款先進的ＡＩ算力芯片。對此，據《證券時報》引述字節跳動

相關負責人回應稱，字節跳動與芯原股份並無ＡＩ芯片相關合作。



芯原股份股價連升四日，今日一度漲停，最終收升逾１５％，報１４７﹒０４元人民幣。

（ｊｑ）

