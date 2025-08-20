《神州金融》金監總局：控制型併購貸款佔交易價比例不得高於七成

《經濟通通訊社２０日專訊》國家金融監督管理總局就關於《商業銀行併購貸款管理辦法（

徵求意見稿）》公開徵求意見。意見擬規定，商業銀行應當綜合考慮併購交易和併購貸款風險，

審慎確定併購貸款佔併購交易價款的比例，確保併購資金中含有合理比例的權益性資金，防範高

槓桿併購融資風險。



其中，控制型併購貸款佔併購交易價款的比例不得高於７０％，權益性資金佔併購交易價款

的比例不得低於３０％。參股型併購貸款佔併購交易價款的比例不得高於６０％，權益性資金佔

併購交易價款的比例不得低於４０％。



＊控制型併購貸款期限原則上不超過１０年＊



意見並要求，開辦併購貸款業務的商業銀行法人機構，上年末並表口徑調整後表內外資產餘

額不低於５００億元人民幣，開展參股型併購貸款業務的，上年末並表口徑調整後表內外資產餘

額不低於１０００億元人民幣。控制型併購貸款期限原則上不超過１０年，參股型併購貸款期限

原則上不超過七年；商業銀行對單一借款人的併購貸款餘額佔同期本行一級資本淨額的比例不得

超過５％。



金監總局局長李雲澤今年５月在國新辦發布會上預告了此次辦法的出台。他當時表示，將修

訂出台併購貸款管理辦法，以「促進產業加快轉型升級」。（ｊｑ）

