《中國房產》廣州：住房公積金個貸率低於７５％時啟動商轉公貸款

《經濟通通訊社２０日專訊》廣州住房公積金管理中心發布廣州商業性個人住房貸款轉住房

公積金個人住房貸款實施辦法的通知。通知提到，當住房公積金個人住房貸款率低於７５％時啟

動商轉公貸款；當個貸率達到８５％及以上時可採取防控措施，包括但不限於實行商轉公貸款額

度管控、預約申請等措施；當個貸率達到９０％及以上時暫停。本辦法實施過程中，廣州住房公

積金管理中心可根據資金和貸款情況及時採取防控措施。（ｊｑ）

