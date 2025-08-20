  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2025 18:04

《中國房產》廣州：住房公積金個貸率低於７５％時啟動商轉公貸款

　　《經濟通通訊社２０日專訊》廣州住房公積金管理中心發布廣州商業性個人住房貸款轉住房
公積金個人住房貸款實施辦法的通知。通知提到，當住房公積金個人住房貸款率低於７５％時啟
動商轉公貸款；當個貸率達到８５％及以上時可採取防控措施，包括但不限於實行商轉公貸款額
度管控、預約申請等措施；當個貸率達到９０％及以上時暫停。本辦法實施過程中，廣州住房公
積金管理中心可根據資金和貸款情況及時採取防控措施。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

下一篇新聞︰20/08/2025 17:59  《中國要聞》內地規範政府和社會資本合作項目，舉債禁超法定限額

其他文章
More

20/08/2025 17:49  《神州金融》金監總局：控制型併購貸款佔交易價比例不得高於七成

20/08/2025 17:42  《中國要聞》王毅今訪阿富汗並出席中阿巴三方外長對話

20/08/2025 17:39  《滬╱深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處