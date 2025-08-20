盧偉冰：２０２５全年小米集團整體收入預計增長３０％以上

《經濟通通訊社２０日專訊》小米集團（０１８１０）總裁盧偉冰１９日晚在業績電話會上
透露，２０２５全年小米集團整體收入預計增長３０％以上，對實現該目標充滿信心。
盧偉冰又表示，小米預計今年智能手機市場不會有太大增長，並擬於２０２７年進軍歐洲電
動汽車市場。（ｃｔ）
20/08/2025 08:44
