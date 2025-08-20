  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2025 08:44

盧偉冰：２０２５全年小米集團整體收入預計增長３０％以上

　　《經濟通通訊社２０日專訊》小米集團（０１８１０）總裁盧偉冰１９日晚在業績電話會上
透露，２０２５全年小米集團整體收入預計增長３０％以上，對實現該目標充滿信心。
　
　　盧偉冰又表示，小米預計今年智能手機市場不會有太大增長，並擬於２０２７年進軍歐洲電
動汽車市場。（ｃｔ）

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

上一篇新聞︰20/08/2025 08:48  中證報：蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１７進入量產階段，鄭州廠開啟招工

下一篇新聞︰20/08/2025 08:34  《中印關係》印度總理莫迪會見王毅，稱期待與習近平會晤

其他文章
More

20/08/2025 08:34  《駐京專電》人行新增支農支小再貸款額度１０００億元支持防汛

20/08/2025 08:32  《駐京專電》中央部署光伏產業反內捲，遏制低價無序競爭

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處