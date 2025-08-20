微信：企業微信已接入逾１４００萬家，每日服務７﹒５億微信用戶

《經濟通通訊社２０日專訊》企業微信團隊今日舉行２０２５新品發布。騰訊公司副總裁、

企業微信負責人黃鐵鳴發布了企業微信最新數據，截至目前，企業微信已接入超過１４００萬企

業與組織，企業每天通過企業微信服務的微信用戶數超過７﹒５億。



企業微信５﹒０更新私有部署版，已覆蓋了上千家「國字頭」和高精尖企業。（ｃｔ）

