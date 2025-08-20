微信：企業微信已接入逾１４００萬家，每日服務７﹒５億微信用戶

《經濟通通訊社２０日專訊》企業微信團隊今日舉行２０２５新品發布。騰訊公司副總裁、
企業微信負責人黃鐵鳴發布了企業微信最新數據，截至目前，企業微信已接入超過１４００萬企
業與組織，企業每天通過企業微信服務的微信用戶數超過７﹒５億。
企業微信５﹒０更新私有部署版，已覆蓋了上千家「國字頭」和高精尖企業。（ｃｔ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
20/08/2025 12:43
《經濟通通訊社２０日專訊》企業微信團隊今日舉行２０２５新品發布。騰訊公司副總裁、
企業微信負責人黃鐵鳴發布了企業微信最新數據，截至目前，企業微信已接入超過１４００萬企
業與組織，企業每天通過企業微信服務的微信用戶數超過７﹒５億。
企業微信５﹒０更新私有部署版，已覆蓋了上千家「國字頭」和高精尖企業。（ｃｔ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰20/08/2025 13:35 《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升０﹒２％，創業板指仍挫逾１％
下一篇新聞︰20/08/2025 11:56 《中國要聞》遊戲科學官宣《黑神話：鍾馗》，發布首支ＣＧ預告片
20/08/2025 13:37 《行業數據》中煤協：受降雨安檢等影響，８月上旬煤炭供應未恢復
20/08/2025 11:49 《神州期貨》中證監王穎：增加境外投資者可交易的期貨期權品種
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N