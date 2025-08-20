《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２８％，光伏產業座談會反內捲

《經濟通通訊社２０日專訊》工信部等多部門周二（１９日）聯合召開光伏產業座談會部署

反內捲工作。會議要求，光伏產業要強化項目投資管理，以市場化法治化方式推動落後產能有序

退出，並遏制低價無序競爭。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒２８％，報

３７１６﹒６８點，深成指低開０﹒６１％，創業板指低開１﹒１４％。光伏板塊開盤造好。



內地繼續促內需，商務部１８日召開消費品以舊換新工作推進電話會，表示將穩妥有序推進

消費品以舊換新下階段工作。會議強調，要落實好促消費增量政策，加快培育消費市場新成長點

。



中美關稅戰方面，美國財政部長貝森特表示，中美就關稅問題進行了非常良好的磋商，兩國

目前試圖在關稅休戰９０天期間達成貿易協議。「我想我們會在１１月之前再次見到他們（中方

官員），」他說。「我認為目前的現狀非常好。」貝森特並稱中國現在是美國關稅收入最大的收

入來源。



此外，人行公布８月份１年期和５年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價繼續維持不變，１

年期和５年期以上分別為３％和３﹒５％。今日進行６１６０億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，公開市場有１１８５億元逆回購到期，即今日淨投放４９７５億元，本周連續三天放水

１１１７７億元。（ｒｙ）

