《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒０６％創板跌１﹒７％，消費股逆市升

《經濟通通訊社２０日專訊》滬綜指今日低開低走，半日收跌０﹒０６％，報

３７２５﹒２２點，深成指軟０﹒６６％，創業板指挫１﹒７１％；兩市成交１５０８３億元（

人民幣．下同），較上個交易日縮量１３５１億元或８﹒２％。



國務院總理李強日前主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點做強國內大循

環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施。商務部１８日召開全國消費品以舊換新

工作推進電視電話會，表示將穩妥有序推進消費品以舊換新下階段工作。要落實好促消費增量政

策，加快培育消費市場新成長點。



早盤消費股逆市走高，酒店餐飲領漲，白酒股升１﹒４％，旅遊股幾乎全線上漲。西安飲食

（深：０００７２１）、全聚德（深：００２１８６）、酒鬼酒（深：０００７９９）漲停封板

。



創業板指數領跌，勝宏科技（深：３００４７６）挫逾６％，潤和軟件

（深：３００３３９）大跌４﹒２％；消息面上，英偉達據報正在為中國開發一款新型ＡＩ芯片

Ｂ３０Ａ，功能較目前獲准在中國銷售的Ｈ２０更強大。對此，美國財政部長貝森特說，特朗普

政府接下來會做討論，英偉達任何新的中國芯片出口都需要獲得許可。（ｒｙ）

