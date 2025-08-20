  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2025 11:40

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒０６％創板跌１﹒７％，消費股逆市升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬綜指今日低開低走，半日收跌０﹒０６％，報
３７２５﹒２２點，深成指軟０﹒６６％，創業板指挫１﹒７１％；兩市成交１５０８３億元（
人民幣．下同），較上個交易日縮量１３５１億元或８﹒２％。
　
　　國務院總理李強日前主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點做強國內大循
環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施。商務部１８日召開全國消費品以舊換新
工作推進電視電話會，表示將穩妥有序推進消費品以舊換新下階段工作。要落實好促消費增量政
策，加快培育消費市場新成長點。
　
　　早盤消費股逆市走高，酒店餐飲領漲，白酒股升１﹒４％，旅遊股幾乎全線上漲。西安飲食
（深：０００７２１）、全聚德（深：００２１８６）、酒鬼酒（深：０００７９９）漲停封板

　
　　創業板指數領跌，勝宏科技（深：３００４７６）挫逾６％，潤和軟件
（深：３００３３９）大跌４﹒２％；消息面上，英偉達據報正在為中國開發一款新型ＡＩ芯片
Ｂ３０Ａ，功能較目前獲准在中國銷售的Ｈ２０更強大。對此，美國財政部長貝森特說，特朗普
政府接下來會做討論，英偉達任何新的中國芯片出口都需要獲得許可。（ｒｙ）

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

上一篇新聞︰20/08/2025 11:41  《中國要聞》追覓據報拓展無人機業務，深圳設分公司並挖大疆人才

下一篇新聞︰20/08/2025 11:23  《駐京專電》中央軍委：現役裝備遴選參閱，首亮相新型裝備佔比大

其他文章
More

20/08/2025 11:56  《中國要聞》遊戲科學官宣《黑神話：鍾馗》，發布首支ＣＧ預告片

20/08/2025 11:49  《神州期貨》中證監王穎：增加境外投資者可交易的期貨期權品種

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處