《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升０﹒２％，創業板指仍挫逾１％

《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後個別走，滬綜指升０﹒２３％，報
３７３５﹒９２點，滬深３００指數亦升０﹒２％，深成指跌０﹒３％，創業板指挫１﹒４％。
上海Ｂ股軟０﹒３４％，深圳Ｂ股微跌０﹒０１％。軍工、ＣＸＯ概念和算力股領跌。（ｒｙ）
20/08/2025 13:35
