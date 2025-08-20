  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2025 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升０﹒２％，創業板指仍挫逾１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後個別走，滬綜指升０﹒２３％，報
３７３５﹒９２點，滬深３００指數亦升０﹒２％，深成指跌０﹒３％，創業板指挫１﹒４％。
上海Ｂ股軟０﹒３４％，深圳Ｂ股微跌０﹒０１％。軍工、ＣＸＯ概念和算力股領跌。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰20/08/2025 13:37  《行業數據》中煤協：受降雨安檢等影響，８月上旬煤炭供應未恢復

下一篇新聞︰20/08/2025 12:43  微信：企業微信已接入逾１４００萬家，每日服務７﹒５億微信用戶

其他文章
More

20/08/2025 11:56  《中國要聞》遊戲科學官宣《黑神話：鍾馗》，發布首支ＣＧ預告片

20/08/2025 11:49  《神州期貨》中證監王穎：增加境外投資者可交易的期貨期權品種

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處