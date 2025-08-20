《Ａ股行情》滬綜指收漲１％再創十年高，半導體、消費股爆發

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市在連續走強之後今日一度調整，不過尾盤重拾升勢，

半導體、消費股爆發，滬綜指一舉衝上３７６７點高位，收漲１﹒０４％報３７６６﹒２１點，

刷新十年收盤紀錄；創業板盤中最多挫２％，收市亦止跌倒升０﹒２３％，深成指亦升

０﹒８９％。兩市全天成交２﹒４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１８０２億元或

７％，成交額已連續６個交易日超２萬億，印證「存款搬家」效應。有大型全國性股份制商業銀

行向內媒透露，８月以來該行銀證轉帳數據「有增加」。



盤面上，半導體芯片股午後爆發，板塊收漲３﹒８％，寒武紀（滬：６８８２５６）盤中再

創歷史新高，股價見１０２７元，收升８﹒５％。市傳英偉達正為中國開發性能超越Ｈ２０的新

型ＡＩ芯片，惟美國財政部長貝森特說，英偉達任何銷往中國的新款芯片都需要獲得許可，相信

國產自研芯片大勢不變。



＊白酒消費場景有所修復，券商指中秋國慶可適當樂觀＊



白酒股全天強勢，酒鬼酒（深：０００７９９）二連漲停。中郵證券報告稱，針對黨政機關

厲行節約反對浪費條例，６月中下旬和８月上旬官媒連續發聲糾偏，預計此前層層加碼的執行情

況導致的消費場景缺失有望略有修復；下半年白酒板塊營收利潤同比表現有望改善。



國信證券指出，７月以來各地執行政策更加注重方式方法，８月後正常的個人自飲、親朋聚

飲等大眾宴席有所修復，終端動銷和消費者開瓶數據邊際好轉。雖然當前政商務場景還需時間恢

復，但行業最差階段已過，中秋國慶可適當樂觀，預計整體動銷下滑幅度較二季度收窄。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４２７１﹒４０ ＋１﹒１４

上證指數 ３７６６﹒２１ ＋１﹒０４ １０１７５﹒００

深證成指 １１９２６﹒７４ ＋０﹒８９ １３９０７﹒３０

創業板指 ２６０７﹒６５ ＋０﹒２３

科創５０ １１４８﹒１５ ＋３﹒２３

Ｂ股指數 ２６９﹒４３ ＋０﹒１８ ２﹒８８

深證Ｂ指 １３４４﹒１２ ＋０﹒６７ ２﹒１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

