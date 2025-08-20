  • 會員
20/08/2025 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收漲１％再創十年高，半導體、消費股爆發

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市在連續走強之後今日一度調整，不過尾盤重拾升勢，
半導體、消費股爆發，滬綜指一舉衝上３７６７點高位，收漲１﹒０４％報３７６６﹒２１點，
刷新十年收盤紀錄；創業板盤中最多挫２％，收市亦止跌倒升０﹒２３％，深成指亦升
０﹒８９％。兩市全天成交２﹒４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１８０２億元或
７％，成交額已連續６個交易日超２萬億，印證「存款搬家」效應。有大型全國性股份制商業銀
行向內媒透露，８月以來該行銀證轉帳數據「有增加」。
　
　　盤面上，半導體芯片股午後爆發，板塊收漲３﹒８％，寒武紀（滬：６８８２５６）盤中再
創歷史新高，股價見１０２７元，收升８﹒５％。市傳英偉達正為中國開發性能超越Ｈ２０的新
型ＡＩ芯片，惟美國財政部長貝森特說，英偉達任何銷往中國的新款芯片都需要獲得許可，相信
國產自研芯片大勢不變。
　
＊白酒消費場景有所修復，券商指中秋國慶可適當樂觀＊
　
　　白酒股全天強勢，酒鬼酒（深：０００７９９）二連漲停。中郵證券報告稱，針對黨政機關
厲行節約反對浪費條例，６月中下旬和８月上旬官媒連續發聲糾偏，預計此前層層加碼的執行情
況導致的消費場景缺失有望略有修復；下半年白酒板塊營收利潤同比表現有望改善。
　
　　國信證券指出，７月以來各地執行政策更加注重方式方法，８月後正常的個人自飲、親朋聚
飲等大眾宴席有所修復，終端動銷和消費者開瓶數據邊際好轉。雖然當前政商務場景還需時間恢
復，但行業最差階段已過，中秋國慶可適當樂觀，預計整體動銷下滑幅度較二季度收窄。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４２７１﹒４０　　＋１﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３７６６﹒２１　　＋１﹒０４　　　１０１７５﹒００　　
　　深證成指　　１１９２６﹒７４　＋０﹒８９　　　１３９０７﹒３０　　
　　創業板指　　２６０７﹒６５　　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１４８﹒１５　　＋３﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６９﹒４３　　＋０﹒１８　　　　　２﹒８８　　　　
　　深證Ｂ指　　１３４４﹒１２　　＋０﹒６７　　　　　２﹒１８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

