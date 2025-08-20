  • 會員
20/08/2025 14:35

《Ａ股焦點》中國神華Ａ股微升，國能萬州電廠二期擴建項目獲核准

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公告，國能萬
州電廠二期擴建項目獲得重慶市發改委核准，項目總投資為６６﹒５５億元人民幣。項目將建設
２台１００萬千瓦超超臨界燃煤發電機組，同步建設脫硫、脫硝等配套設施。
　
　　中國神華Ａ股現價升０﹒４％，報３８﹒４４元人民幣；Ｈ股則跌０﹒５％。（ｒｙ）

