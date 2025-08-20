  • 會員
AH股新聞

20/08/2025 09:41

國家稅務總局：相關平台企業已按規定要求，報送涉稅信息

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》、《央視新聞》等官媒今日引述國家稅務總局報
道，相關平台企業已經按照《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》要求報送基本信息。對於個別
尚未報送基本信息的平台企業，稅務部門將開展宣傳輔導和約談提醒。
　
　　國務院今年６月公布實施的《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》明確，平台企業要在今年
７月首次報送包括平台域名、業務類型、相關運營主體名稱等在內的自身基本信息。《規定》公
布後，稅務總局同步制發了相關配套操作公告，開展多輪次平台企業摸底，形成應報送平台企業
名單。
　
　　此外，《規定》要求，今年１０月，互聯網平台企業要向主管稅務機關報送平台內經營者和
從業人員身份信息及上季度收入信息。目前，稅務部門已輔導平台企業在試報過程中掌握統一的
報送口徑、標準和方法，為首次涉稅信息報送打好基礎。
　
＊稅務總局：促進全國執法標準統一，遏制內捲式無序競爭＊
　　
　　國家稅務總局相關負責人表示，下一步，稅務部門將持續推進《規定》落實，堅持嚴格規範
公正文明執法，促進全國執法標準統一，遏制「內捲式」無序競爭，協同糾治利用平台違規招商
引資行為，促進全國統一大市場建設和經濟高質量發展。
　
　　根據《規定》，平台應報送經營者、從業人員的收入信息包括：銷售貨物、無形資產取得的
收入，包括收入總額、退貨金額、銷售淨額及其他銷售收入等；提供服務取得的收入，包括經營
收入、勞務收入、佣金收入、打賞收入、廣告收入及其他收入的收入總額、收入淨額等；從事其
他網絡交易活動取得的收入。
　
　　《規定》並明確，外賣員、快遞員、家政人員、網約車司機、網絡貨運司機等收入信息可不
報送；新規施行前的存量收入信息無需報送。（ｓｌ）

