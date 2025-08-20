【數據解讀】內地７月個稅收入增１４％年內高，證券印花稅翻倍

《經濟通通訊社２０日專訊》據《財新》根據財新部昨公布的１－７月數據計算，經濟修復

帶動今年７月稅收收入同比增幅擴至５％創年內新高，而非稅收入大幅下降１２﹒９％連降三個

月，綜合帶動當月財政收入增長２﹒６％，增幅為年內最高。



主要稅收收入中，個人所得稅在７月大幅增長１３﹒９％，亦是年內最高增速，前七月累計

８﹒８％的增幅也遠超稅收總體表現（－０﹒３％）。《財新》指，這與個稅預扣預繳方式有關

，越往後月份邊際稅率越高，此外，今年５、６月以來境外炒股收益等收入徵管加強，也帶動個

稅收入較快增長。



小稅種中，車輛購置稅在上月短暫增長後，７月同比下降１３﹒８％，延續今年以來持續下

降趨勢；７月印花稅同比增長２４％，其中證券交易印花稅激增１﹒２５倍，股市交易火熱。土

地與房地產相關的稅種中，７月契稅同比下降１６﹒４％，降幅擴大；房產稅、城鎮土地使用稅

同比增速回落，仍增長７﹒８％和６﹒４％。



＊７月進口環節增值稅及消費稅降幅擴至５﹒９％＊



７月國內增值稅同比增長４﹒３％，增速較上月略有回落，企業所得稅、國內消費稅增速則

加快至６﹒４％、５﹒４％，與同期工業生產持續增長、企業利潤修復的態勢一致。至於進口相

關稅收則是主要拖累項，７月進口環節增值稅及消費稅同比下降５﹒９％，降幅較上月擴大，關

稅同比連續兩個月持平。



受政府債券支撐，財政收入偏弱的同時，支出端仍保持一定增長。７月全國一般公共預算支

出完成約１﹒９５萬億元，同比增長３％，且增速較上月加快。１－７月累計，全國財政支出

１６﹒０７萬億元，同比增長３﹒４％，明顯好於同期財政收入端表現。從財政支出進度看，據

《財新》計算，前７個月完成全年支出預算的５４﹒１％，支出進度快於２０２０年同期，但比

最近四年同期進度慢。



＊７月土地出讓收入年內第三次增長＊



另外，在一般公共預算之外，計入政府性基金預算的土地出讓收入雖有好轉，整體仍呈下降

態勢。據《財新》計算，７月土地出讓收入同比約增長７﹒２％，增速較上月回落，為年內第三

次增長，其餘月份仍然兩位數下降。１－７月累計，土地出讓金收入完成１６９５０億元，同比

下降４﹒６％，降幅較上半年收窄。受土地出讓疲軟的影響，２０２５年前７個月政府性基金預

算收入僅實現２﹒３萬億元，同比下降０﹒７％。



儘管土地出讓拖累政府性基金收入下降，但在地方政府專項債券、超長期特別國債、中央金

融機構注資特別國債資金支出的帶動下，前７個月政府性基金預算支出５﹒４萬億元，同比高速

增長３１﹒７％。（ｓｌ）

