【聚焦人幣】財政部本月２７日在港發行１２５億元人民幣國債

《經濟通通訊社２０日專訊》財政部宣布，將於８月２７日（下周三）在香港發行２０２５

年第四期人民幣國債，發行規模為１２５億元人民幣，具體發行安排將在香港金融管理局債務工

具中央結算系統（ＣＭＵ）公布。



經國務院批准，今年財政部將在香港分六期發行６８０億元人民幣國債。前三期已分別於２

月、４月、６月發行，合共３７５億元人民幣。（ｓｌ）

