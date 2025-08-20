  • 會員
20/08/2025 11:05

【聚焦人幣】財政部本月２７日在港發行１２５億元人民幣國債

　　《經濟通通訊社２０日專訊》財政部宣布，將於８月２７日（下周三）在香港發行２０２５
年第四期人民幣國債，發行規模為１２５億元人民幣，具體發行安排將在香港金融管理局債務工
具中央結算系統（ＣＭＵ）公布。
　
　　經國務院批准，今年財政部將在香港分六期發行６８０億元人民幣國債。前三期已分別於２
月、４月、６月發行，合共３７５億元人民幣。（ｓｌ）

