20/08/2025 11:41

《中國要聞》追覓據報拓展無人機業務，深圳設分公司並挖大疆人才

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《新浪科技》的《ＢＵＧ》欄目報道，以掃地機器人起家的
內地智能家電品牌追覓（Ｄｒｅａｍｅ）正拓展無人機業務，而這家總部在蘇州的公司還在深圳
設立分公司。報道引述知情人士透露，目前該項目已有來自大疆、美團等多人加入。另有知情人
士表示，不同於大疆，追覓無人機項目的前期運作模式偏向於電商，會選擇「貼牌」搶市場，後
續再走技術自研。
　
　　報道指，追覓這一舉動被看作是對大疆的反擊。做無人機起家的大疆蘊釀進入掃地機器人賽
道已久，至本月初發布首款掃地機器人ＲＯＭＯ系列新品，售４６９９元人民幣起，而如今追覓
也要深入大疆的腹地。知情人士直言，大疆進軍掃地機器人領域給追覓等帶來了些許壓力。
　
　　報道並提到，追覓無人機產品採用激光雷達＋視覺的融合模式。在各大招聘平台上，追覓均
在招聘相關業務人員，例如「無人機導航建模算法工程師」、「無人機運營業務銷售一號位」等
。有應聘者透露，追覓無人機業務要求有ｔｏＢ（面向企業）ｔｏＧ（面向政府）工作經驗以及
相應資源，並要求同時熟悉無人機行業的商業模式，或許暫時不走消費級市場，而是看工業級市
場。（ｓｌ）

