20/08/2025 14:00

中國一汽擬入股１０％零跑汽車成為戰略股東，首款合作車型開發中

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《財聯社》報道，在雙方達成戰略合作五個月後，中國一汽
與零跑汽車（０９８６３）之間的資本合作浮出水面，中國一汽正籌劃入股零跑汽車，成為該公
司戰略股東。報道引述知情人士透露，一汽計劃初步要約收購１０％左右零跑股份，目前該方案
已經在一汽內部相關部門流轉推進。
　
　　知情人士透露，「一汽與零跑更多整車合作新項目也正在探討中」，零跑與紅旗合作的第一
款車型已處於開發過程中，並計劃利用一汽海外渠道於明年下半年上市銷售。
　
　　中國一汽與零跑汽車今年３月簽署戰略合作諒解備忘錄。根據備忘錄，雙方將共同開展新能
源乘用車聯合開發及零部件合作，通過雙方的技術融合共同提升產品競爭力；雙方並將進一步探
討深化資本合作的可行性，通過資本合作實現全產業鏈資源協同。
　
　　零跑汽車副總裁李騰飛在近日的財報電話會上披露，目前零跑與中國一汽首個合作開發車型
項目已經落地，後續工作正在積極推進中，雙方還將進一步探討深化資本合作的可行性，使雙方
實現全產業鏈資源協同。
　
　　財報顯示，２０２５年上半年，零跑汽車營收人民幣２４２﹒５億元人民幣，同比增加
１７４﹒０％。毛利率為１４﹒１％，較２０２４年同期的１﹒１％提升１３個百分點；公司權
益持有人應佔淨利潤為人民幣３３０３萬元人民幣，同比扭虧為盈。（ｓｌ）

