《Ａ股焦點》吉比特漲停，上半年淨利增逾兩成擬現金分紅４﹒７億

《經濟通通訊社２０日專訊》有「遊戲茅」之稱的吉比特（滬：６０３４４４）昨晚發布的
２０２５年半年報顯示，公司上半年實現營業收入２５﹒１８億元（人民幣．下同），同比增長
２８﹒４９％；歸母淨利潤６﹒４５億元，同比增長２４﹒５０％；經營活動現金流量淨額
１０﹒７７億元，同比增長８１﹒１８％。
吉比特宣布，為積極回報廣大投資者，綜合考慮公司未來可持續發展所需資金，公司擬向全
體股東每１０股派發現金紅利６６﹒００元（含稅），預計分紅總額約４﹒７４億元，佔當期歸
母淨利潤比例達７３﹒４６％。
值得注意的是，自２０１７年上市以來，吉比特已實施１２次現金分紅，累計金額達
６４﹒８９億元，為首次公開發行股票融資淨額的７﹒２１倍。
吉比特股價今早高開後漲停，報４２１﹒１９元人民幣。
吉比特表示，２０２５年上半年，公司兩款自研新品《杖劍傳說》、《問劍長生》相繼推出
，進一步豐富公司產品矩陣，帶動公司業績顯著提升，實現營收和利潤雙增長。公司自主研發的
《問道》系列仍是公司核心收入來源，上半年《問道手游》保持穩定迭代更新，維持較高熱度和
人氣，貢獻流水達１０﹒７１億元。（ｓｌ）
