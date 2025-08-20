《Ａ股焦點》吉比特漲停，上半年淨利增逾兩成擬現金分紅４﹒７億

《經濟通通訊社２０日專訊》有「遊戲茅」之稱的吉比特（滬：６０３４４４）昨晚發布的

２０２５年半年報顯示，公司上半年實現營業收入２５﹒１８億元（人民幣．下同），同比增長

２８﹒４９％；歸母淨利潤６﹒４５億元，同比增長２４﹒５０％；經營活動現金流量淨額

１０﹒７７億元，同比增長８１﹒１８％。



吉比特宣布，為積極回報廣大投資者，綜合考慮公司未來可持續發展所需資金，公司擬向全

體股東每１０股派發現金紅利６６﹒００元（含稅），預計分紅總額約４﹒７４億元，佔當期歸

母淨利潤比例達７３﹒４６％。



值得注意的是，自２０１７年上市以來，吉比特已實施１２次現金分紅，累計金額達

６４﹒８９億元，為首次公開發行股票融資淨額的７﹒２１倍。



吉比特股價今早高開後漲停，報４２１﹒１９元人民幣。



吉比特表示，２０２５年上半年，公司兩款自研新品《杖劍傳說》、《問劍長生》相繼推出

，進一步豐富公司產品矩陣，帶動公司業績顯著提升，實現營收和利潤雙增長。公司自主研發的

《問道》系列仍是公司核心收入來源，上半年《問道手游》保持穩定迭代更新，維持較高熱度和

人氣，貢獻流水達１０﹒７１億元。（ｓｌ）

