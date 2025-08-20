《神州金融》多地中小銀行降定存利率，降幅介乎１０－２０基點

《經濟通通訊社２０日專訊》據《證券時報》報道，浙江、貴州、吉林等地的多家村鎮銀行

近日宣布將下調存款利率，降幅在１０至２０個基點不等。與之形成對比的是，多家銀行近期推

出年化利率２％以上的大額存單產品，引發市場關注。



其中，嵊州瑞豐村鎮銀行的人民幣個人定期存款整存整取三個月、六個月、一年、二年、三

年、五年的年化利率，分別調整為０﹒８％、１﹒１％、１﹒１５％、１﹒１５％、１﹒３％、

１﹒３％，較調整前下降１０到２０個基點不等。



吉林龍潭華益村鎮銀行的活期存款年化利率由０﹒２％降至０﹒１５％；個人儲蓄定期存款

三個月、六個月、一年、二年期年化利率下調１０個基點至１﹒１５％、１﹒３５％、１﹒６％

、１﹒６５％，三年、五年期下降２０個基點至１﹒７５％、１﹒７％。



＊國有大行今年已降存款利率，中小銀行跟隨下調＊



業內人士指出，年中攬儲等任務結束後，此前階段性上調的存款利率往往會迎來下調。本輪

存款利率下調以中小銀行為主。面對國有大行下沉帶來的競爭，中小銀行近年採取階段性上調利

率的方式吸儲。而在今年，國有大行已普遍下調了一次存款利率，為順應市場趨勢、控制負債成

本，中小銀行也需跟進下調。



＊中小銀行推出利率超２％大額存單，資金下限２０萬元＊



值得一提的是，多家中小銀行近期推出利率超過２％的大額存單，受到投資者熱捧。江蘇蘇

商銀行官網顯示，該行推出二年期、三年期的大額存單產品，認購起點金額均為２０萬元，年化

利率分別達２﹒１％、２﹒３％，發行規模分別為１億元、２億元。



此外，上海華瑞銀行微信公眾號顯示，該行推出十八個月、年化利率達２﹒３％的大額存單

，認購起點金額為２０萬元，持有１天後可轉讓，但「僅限上海地區購買」。



專家認為，利率高的大額存單等存款產品能實現短期吸引資金、穩定負債規模的效果，但對

中小銀行而言，過度依賴高息攬儲會加劇負債端剛性，不利於長期穩健經營。中小銀行應警惕此

類策略的不可持續性，更需通過提升本地化服務能力、增強客戶黏性、發展差異化業務來滿足資

金需求。（ｓｌ）

