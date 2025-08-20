ＬＶ南京開設全球首家香水美妝精品店，在華率先發售首個彩妝系列

《經濟通通訊社２０日專訊》ＬＶ首個彩妝系列Ｌａ Ｂｅａｕｔｅ將於８月２５日全球線

上預售，不過該系列的中國區首發先行一步，今日起在ＬＶ中國官網及香水美妝精品小程序同步

發售，與此同時，ＬＶ全球首家香水美妝精品店今日在南京德基廣場開幕。這是ＬＶ繼６月在上

海開設「路易號」引發轟動後，罕見在中國大陸地區首發美妝系列新品。



據內地新媒體「Ｖｉｓｔａ氫商業」引述業內人士指，ＬＶ選擇在新晉「店王」南京德基廣

場開設該全球首店，體現了其對市場趨勢的敏捷回應。今年２月，市場消息指南京德基廣場

２０２４年全年實現銷售收入２４５億元（人民幣．下同），刷新２０２３年銷售額２３９億元

記錄，首次登頂全球單體商場銷售冠軍。隨後ＬＶＭＨ集團高管多次到訪南京德基廣場考察，使

得該商場在全球奢侈品零售版圖的重要性迅速提升。該商場以強大的區域輻射力著稱，吸引了江

蘇全省和周邊省市的高端消費群體。



＊ＬＶ唇膏每支定價１２００元人民幣＊



內地社交媒體則自昨日起熱議ＬＶ新美妝系列的超高定價。該系列５５款色號唇膏和１０款

色號有色潤唇膏定價為每支１２００元，是愛馬仕唇膏（５２５元至５６８元）的兩倍。此外，

同步發售的美妝周邊價格亦相當高昂，其中，吸油紙盒４１５０元，唇眼刷具組８４００元，

Ｌｉｐｓｔｉｃｋ化妝包：３６５０元起，Ｓｃｏｔｔ系列唇膏盒２﹒７萬元。不少網民譁然，

稱「我們中國市場很有潛力」、「這價格，真心覺得ＬＶ是『奢侈品』的代表」。（ｓｌ）





