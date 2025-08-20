  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2025 15:20

ＬＶ南京開設全球首家香水美妝精品店，在華率先發售首個彩妝系列

　　《經濟通通訊社２０日專訊》ＬＶ首個彩妝系列Ｌａ　Ｂｅａｕｔｅ將於８月２５日全球線
上預售，不過該系列的中國區首發先行一步，今日起在ＬＶ中國官網及香水美妝精品小程序同步
發售，與此同時，ＬＶ全球首家香水美妝精品店今日在南京德基廣場開幕。這是ＬＶ繼６月在上
海開設「路易號」引發轟動後，罕見在中國大陸地區首發美妝系列新品。
　
　　據內地新媒體「Ｖｉｓｔａ氫商業」引述業內人士指，ＬＶ選擇在新晉「店王」南京德基廣
場開設該全球首店，體現了其對市場趨勢的敏捷回應。今年２月，市場消息指南京德基廣場
２０２４年全年實現銷售收入２４５億元（人民幣．下同），刷新２０２３年銷售額２３９億元
記錄，首次登頂全球單體商場銷售冠軍。隨後ＬＶＭＨ集團高管多次到訪南京德基廣場考察，使
得該商場在全球奢侈品零售版圖的重要性迅速提升。該商場以強大的區域輻射力著稱，吸引了江
蘇全省和周邊省市的高端消費群體。　
　
＊ＬＶ唇膏每支定價１２００元人民幣＊
　
　　內地社交媒體則自昨日起熱議ＬＶ新美妝系列的超高定價。該系列５５款色號唇膏和１０款
色號有色潤唇膏定價為每支１２００元，是愛馬仕唇膏（５２５元至５６８元）的兩倍。此外，
同步發售的美妝周邊價格亦相當高昂，其中，吸油紙盒４１５０元，唇眼刷具組８４００元，
Ｌｉｐｓｔｉｃｋ化妝包：３６５０元起，Ｓｃｏｔｔ系列唇膏盒２﹒７萬元。不少網民譁然，
稱「我們中國市場很有潛力」、「這價格，真心覺得ＬＶ是『奢侈品』的代表」。（ｓｌ）
　
　

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處