【內房困局】奧園總部部分房產第四度流拍，起拍總價８５３０萬

《經濟通通訊社２０日專訊》位於廣州珠江新城的奧園大廈１７層至２０層共計４４套房產

今日在阿里法拍平台上拍賣，起拍總價約８５３０萬元（人民幣．下同），單價１﹒６萬元╱平

方米，吸引了超過７６００人次圍觀，逾３００人次設置提醒，但最終因無人報名參與競拍而流

拍。



奧園集團２０１０年斥資約１﹒６５億元收購天河區黃埔大道西１０８號南國商苑Ｂ棟１７

至２１層寫字樓，作為集團總部，同時買下物業冠名權，改名「奧園大廈」。奧園集團總部自

２０２４年１０月以來經歷４次拍賣，僅賣出２１層。２０２４年１０月首次拍賣時，起拍總價

約１﹒９億元，與評估價一致，最終流拍。同年１１月，２１層被廣州樸厚物業有限公司以

３０８０﹒２３萬元競得，其餘樓層流拍。２０２５年７月，１７－２０層重新上架拍賣，起拍

總價約１億元，較評估價打了７折，仍然流拍；本月二拍起拍總價進一步降至約８５３０萬元，

較評估價打了５﹒６折，也是流拍。



＊奧園總部或再次進入司法拍賣程序＊



據內媒指出，相關拍賣是因為奧園集團無法償還中國工商銀行廣州分行的金融借款。值得注

意的是，若此次變賣失敗且債權人不接受以物抵債，奧園總部可能將再次進入法拍程序。



另據市場猜測，此前競得２１層的廣州樸厚物業有限公司實際上是星悅康旅（原奧園健康）

用於承接奧園被強制拍賣資產的「馬甲公司」。中國奧園（０３８８３）持有星悅康旅

２４﹒６８％的股權，是其第二大股東。



奧園集團披露的最新銷售數據顯示，２０２５年前６個月，奧園集團合同銷售額約４０﹒２

億元，合同銷售面積約４３﹒６２萬平方米。為控制行政支出，奧園集團一直採取措施優化員工

隊伍，自２０２５年１月至７月４日，奧園集團已減少員工總人數約２８％，並已減少２個區域

公司。（ｓｌ）

