《中國要聞》內地規範政府和社會資本合作項目，舉債禁超法定限額

《經濟通通訊社２０日專訊》國務院辦公廳轉發財政部《關於規範政府和社會資本合作存量

項目建設和運營的指導意見》，要求強化地方政府債務管理，地方政府通過發行政府債券籌集

建設資金的，舉債一律不得突破法定限額，確保財政安全和可持續。



＊對推進緩慢項目要減少不必要建設成本＊



《指導意見》並要求，地方政府要根據經濟社會發展需要、項目性質和財力狀況，按照輕重

緩急合理排序，優先實施具有一定收益的項目，持續保障項目建成完工。對推進緩慢的項目，要

進一步論證建設內容，研究壓縮實施規模、優化建設標準、調整配套建設內容等，減少不必要建

設成本，原則上不得超出已核定概算總投資。政府方、社會資本方要及時足額繳納項目資本金。

２０２４年底前未開工的項目原則上不再採取ＰＰＰ存量項目模式實施。



＊地方政府不得以拖延竣工驗收時間等方式拖欠付費＊



《指導意見》同時要求，積極支持在建項目融資。已簽訂貸款協議的項目要履約，根據項目

資金需求，在符合放款條件、風險可控前提下及時發放貸款。地方政府對已運營項目要按合同依

法履約。要按績效結果及時付費，不得以拖延竣工驗收時間、延遲績效評價等方式拖欠付費。



此外，鼓勵金融機構與社會資本方平等協商，採取調整還款計劃、降低利率、展期等方式，

合理優化融資結構，支持項目持續穩健運行。政府方要與社會資本方平等協商，合理調整項目投

資回報率、資金折現率等指標，適當延長合作期限，建立運營成本控制機制，平滑地方財政支出

。（ｓｌ）

