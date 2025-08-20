  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2025 17:59

《中國要聞》內地規範政府和社會資本合作項目，舉債禁超法定限額

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國務院辦公廳轉發財政部《關於規範政府和社會資本合作存量
項目建設和運營的指導意見》，要求強化地方政府債務管理，地方政府通過發行政府債券籌集
建設資金的，舉債一律不得突破法定限額，確保財政安全和可持續。
　
＊對推進緩慢項目要減少不必要建設成本＊
　
　　《指導意見》並要求，地方政府要根據經濟社會發展需要、項目性質和財力狀況，按照輕重
緩急合理排序，優先實施具有一定收益的項目，持續保障項目建成完工。對推進緩慢的項目，要
進一步論證建設內容，研究壓縮實施規模、優化建設標準、調整配套建設內容等，減少不必要建
設成本，原則上不得超出已核定概算總投資。政府方、社會資本方要及時足額繳納項目資本金。
２０２４年底前未開工的項目原則上不再採取ＰＰＰ存量項目模式實施。
　
＊地方政府不得以拖延竣工驗收時間等方式拖欠付費＊
　
　　《指導意見》同時要求，積極支持在建項目融資。已簽訂貸款協議的項目要履約，根據項目
資金需求，在符合放款條件、風險可控前提下及時發放貸款。地方政府對已運營項目要按合同依
法履約。要按績效結果及時付費，不得以拖延竣工驗收時間、延遲績效評價等方式拖欠付費。
　
　　此外，鼓勵金融機構與社會資本方平等協商，採取調整還款計劃、降低利率、展期等方式，
合理優化融資結構，支持項目持續穩健運行。政府方要與社會資本方平等協商，合理調整項目投
資回報率、資金折現率等指標，適當延長合作期限，建立運營成本控制機制，平滑地方財政支出
。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰20/08/2025 18:04  《中國房產》廣州：住房公積金個貸率低於７５％時啟動商轉公貸款

下一篇新聞︰20/08/2025 17:49  《神州金融》金監總局：控制型併購貸款佔交易價比例不得高於七成

其他文章
More

20/08/2025 17:42  《中國要聞》王毅今訪阿富汗並出席中阿巴三方外長對話

20/08/2025 17:39  《滬╱深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處