AH股新聞

20/08/2025 07:52

《滬╱深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１９日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明康德　（６０３２５９）　　４９２０﹒０８
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　３４７７﹒４２
北方稀土　（６００１１１）　　３１６１﹒３８
紫金礦業　（６０１８９９）　　３０７３﹒４３
中國平安　（６０１３１８）　　２６８５﹒５２
寒武紀　　（６８８２５６）　　２５４３﹒７４
貴州茅台　（６００５１９）　　２０６５﹒２８
工業富聯　（６０１１３８）　　１８３２﹒８４
中芯國際　（６８８９８１）　　１７９５﹒７２
中信證券　（６０００３０）　　１７１２﹒７１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方財富　　　　　　　（３０００５９）２８８０﹒０９
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）２５１９﹒６１
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２３７１﹒７０
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１９２２﹒４２
同花順　　　　　　　　（３０００３３）１６６８﹒１６
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）１６３１﹒１０
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）１４０４﹒３３
天孚通信　　　　　　　（３００３９４）１２７２﹒３３
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１２７２﹒１７
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１１９０﹒６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

