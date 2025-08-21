  • 會員
AH股新聞

21/08/2025 08:09

金山軟件（３８８８）附屬金山辦公軟件中期賺逾７億人幣，升１％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金山軟件（０３８８８）公布，附屬公司北京金山辦公
（滬：６８８１１１）截至６月３０日止中期盈利７﹒４７億元（人民幣．下同），升
１﹒４６％，每股盈利１﹒６２元。
　
　　該集團指，收入２６﹒６億元，升１０﹒１％，扣除非經常性損益之純利７﹒３億億元，升
３﹒５７％，加權平均淨資產收益率６﹒３５％，跌０﹒６８個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

