《駐京專電》李強北京調研生物醫藥產業，加大科技供給和政策支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李強在北京調研生物醫藥產業

發展情況，強調要加大高質量科技供給和政策支持，充分發揮企業創新主體作用，著力推動生物

醫藥產業提質升級，研發生產更多優質高效的好藥新藥，不斷增進人民健康福祉。



李強主持座談會時指出，要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，充分調動各類資源，凝聚創

新合力，盡快取得更大突破。要注重運用人工智能提高藥物研發、臨床試驗、診斷治療、生產流

通等環節智能化水平。要強化產品研發、審評審批、管理使用等政策銜接和協同配合，優化藥品

集採和談判議價機制。李強又強調，要依靠創新促進中醫藥振興發展，豐富治療方法，推進中醫

藥現代化和產業化。



＊李強了解百濟神州新藥研發，要求及時轉化潛力大的項目＊



李強首先來到昌平實驗室，聽取有關重大疾病診療技術和設備設施研發進展匯報。李強指出

，要在生物醫藥這條新賽道上跑出加速度，必須加大科技創新力度。希望大家錨定國際前沿和重

要領域，重點圍繞新靶點、新化合物、新作用機理等，集中協同開展科研攻關，多產出重大原創

性成果，多培養生命科學領域高端人才，不斷夯實生物醫藥產業發展根基。



在百濟神州（０６１６０）（北京）生物科技有限公司，李強了解有關新藥研發情況，察看

藥物化學實驗室，細致詢問生產流程。李強說，中國健康產業市場空間巨大，創新藥發展前景廣

闊。要及時發現臨床價值高、轉化潛力大的創新藥項目，加強跟蹤服務，推動醫療機構配備使用

。要大力培育優質企業，在人才、融資等方面給予政策支持，鼓勵企業深化國際合作，持續提升

企業創新力、競爭力。



＊推動醫工結合、產學研融通，不斷優化平台建設運營模式＊



在北京飛鏢國際創新中心，李強聽取創新孵化模式推動生物醫藥創新成果加速轉化等介紹，

深入了解共享研發平台建設情況。李強勉勵他們根據醫藥企業成長規律特點，做好軟硬件配套支

持，強化全方位全鏈條全周期服務，提供一站式研發解決方案，推動醫工結合、產學研融通，促

進更多科創成果落地應用。同時不斷優化平台建設運營模式，形成可複制可推廣的經驗做法。

