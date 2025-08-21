  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 08:40

《駐京專電》李強北京調研生物醫藥產業，加大科技供給和政策支持

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李強在北京調研生物醫藥產業
發展情況，強調要加大高質量科技供給和政策支持，充分發揮企業創新主體作用，著力推動生物
醫藥產業提質升級，研發生產更多優質高效的好藥新藥，不斷增進人民健康福祉。
　
　　李強主持座談會時指出，要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，充分調動各類資源，凝聚創
新合力，盡快取得更大突破。要注重運用人工智能提高藥物研發、臨床試驗、診斷治療、生產流
通等環節智能化水平。要強化產品研發、審評審批、管理使用等政策銜接和協同配合，優化藥品
集採和談判議價機制。李強又強調，要依靠創新促進中醫藥振興發展，豐富治療方法，推進中醫
藥現代化和產業化。
　
＊李強了解百濟神州新藥研發，要求及時轉化潛力大的項目＊
　
　　李強首先來到昌平實驗室，聽取有關重大疾病診療技術和設備設施研發進展匯報。李強指出
，要在生物醫藥這條新賽道上跑出加速度，必須加大科技創新力度。希望大家錨定國際前沿和重
要領域，重點圍繞新靶點、新化合物、新作用機理等，集中協同開展科研攻關，多產出重大原創
性成果，多培養生命科學領域高端人才，不斷夯實生物醫藥產業發展根基。
　
　　在百濟神州（０６１６０）（北京）生物科技有限公司，李強了解有關新藥研發情況，察看
藥物化學實驗室，細致詢問生產流程。李強說，中國健康產業市場空間巨大，創新藥發展前景廣
闊。要及時發現臨床價值高、轉化潛力大的創新藥項目，加強跟蹤服務，推動醫療機構配備使用
。要大力培育優質企業，在人才、融資等方面給予政策支持，鼓勵企業深化國際合作，持續提升
企業創新力、競爭力。
　
＊推動醫工結合、產學研融通，不斷優化平台建設運營模式＊
　
　　在北京飛鏢國際創新中心，李強聽取創新孵化模式推動生物醫藥創新成果加速轉化等介紹，
深入了解共享研發平台建設情況。李強勉勵他們根據醫藥企業成長規律特點，做好軟硬件配套支
持，強化全方位全鏈條全周期服務，提供一站式研發解決方案，推動醫工結合、產學研融通，促
進更多科創成果落地應用。同時不斷優化平台建設運營模式，形成可複制可推廣的經驗做法。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處