《中國要聞》商務部召開珠三角外資企業圓桌會，冀外企續深耕中國

《經濟通通訊社２１日專訊》商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激日前在廣州主持召開

珠三角地區外資企業圓桌會表示，中國擁有豐富的創新資源和應用場景，希望外資企業繼續深耕

中國，加大在華研發力度，為全球產供鏈穩定和發展發揮積極作用。



埃克森美孚（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ）、巴斯夫（ＢＡＳＦ）、現代汽車

（Ｈｙｕｎｄａｉ）、德國萊茵集團（ＲＷＥ）、Ｎｉｋｅ、卡夫亨氏（Ｋｒａｆｔ

Ｈｅｉｎｚ）、ＩＢＭ、西門子（Ｓｉｅｍｅｎｓ）、沃爾瑪（Ｗａｌｍａｒｔ）等３０餘間外

資企業代表參會並發言。與會企業表示，盡管外部不確定因素帶來了困難，但仍堅定在華長期投

資，積極參與粵港澳大灣區建設，助力中國高質量發展。



凌激表示，當前全球貿易投資壁壘增多，國際投資放緩，中國經濟韌性強、潛力大、活力足

，前行態勢穩中向好。將依法保障外資企業國民待遇、平等參與標準制定，加強知識產權保護，

不斷擴大高水平對外開放。中國擁有豐富的創新資源和應用場景，希望外資企業繼續深耕中國，

加大在華研發力度，為全球產供鏈穩定和發展發揮積極作用。（ｅｗ）



