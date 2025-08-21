  • 會員
AH股新聞

21/08/2025 09:05

《中國要聞》商務部召開珠三角外資企業圓桌會，冀外企續深耕中國

　　《經濟通通訊社２１日專訊》商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激日前在廣州主持召開
珠三角地區外資企業圓桌會表示，中國擁有豐富的創新資源和應用場景，希望外資企業繼續深耕
中國，加大在華研發力度，為全球產供鏈穩定和發展發揮積極作用。
　
　　埃克森美孚（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ）、巴斯夫（ＢＡＳＦ）、現代汽車
（Ｈｙｕｎｄａｉ）、德國萊茵集團（ＲＷＥ）、Ｎｉｋｅ、卡夫亨氏（Ｋｒａｆｔ　
Ｈｅｉｎｚ）、ＩＢＭ、西門子（Ｓｉｅｍｅｎｓ）、沃爾瑪（Ｗａｌｍａｒｔ）等３０餘間外
資企業代表參會並發言。與會企業表示，盡管外部不確定因素帶來了困難，但仍堅定在華長期投
資，積極參與粵港澳大灣區建設，助力中國高質量發展。
　
　　凌激表示，當前全球貿易投資壁壘增多，國際投資放緩，中國經濟韌性強、潛力大、活力足
，前行態勢穩中向好。將依法保障外資企業國民待遇、平等參與標準制定，加強知識產權保護，
不斷擴大高水平對外開放。中國擁有豐富的創新資源和應用場景，希望外資企業繼續深耕中國，
加大在華研發力度，為全球產供鏈穩定和發展發揮積極作用。（ｅｗ）
　

