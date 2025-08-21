《駐京專電》國資委張玉卓調研石油石化企業：加大油氣勘探開發

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院國資委主任張玉卓近日到中國石油

、中國石化、中國海油調研。張玉卓強調，要持續提升能源供應能力，聚焦主責主業鍛長補短，

加大國內油氣勘探開發力度，積極參與國家戰略儲備體系建設，積極優化海外油氣資源布局，拓

寬能源保供大通道，切實把能源的飯碗端得更牢更穩。



他表示，要加大轉型發展力度，增產高效油品和高附加值化工品，構築自主創新硬核能力，

集中力量突破深水深層、新區新領域勘探及高端新材料開發等關鍵核心技術，加快推進綠色能源

轉型，打造高端化工品及化工新材料產業鏈。要努力實現高質量的穩增長，科學把握宏觀經濟形

勢、市場變化趨勢、產業發展態勢，堅持苦練內功，抓好降本增效，擴大有效投資，實現有效益

的投入、有利潤的收入、有現金流的利潤。



要更大力度推動深化改革，高質量完成國有企業改革深化提升行動任務，推動公司治理和市

場化經營機制更加靈活高效，圍繞發展新興業務深化企業組織形態變革，大力完善人才發展體制

機制，不斷優化穿透式監管、精細化管理、集團化管控。

