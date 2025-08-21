《駐京專電》商務部：首７月農產品網絡零售額同比增７﹒４％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部新聞發言人何咏前在例行新聞發布

會上表示，近年來，在各地各部門共同努力下，農村電商高質量發展取得積極成效。一是農產品

銷售和農民增收有效促進。２０２５年１－７月，農產品網絡零售額同比增長７﹒４％，今年上

半年農村居民人均可支配收入同比增長６﹒２％。二是農村消費市場不斷繁榮。三是農村物流體

系日趨完善。四是農村電商創業持續活躍。

