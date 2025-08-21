《滬╱深股通》寒武紀為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寒武紀 （６８８２５６） ２３６２﹒６４
工業富聯 （６０１１３８） １８９１﹒８４
北方稀土 （６００１１１） １６８２﹒２３
福耀玻璃 （６００６６０） １５５３﹒１８
兆易創新 （６０３９８６） １４６６﹒１４
恒瑞醫藥 （６００２７６） １４４４﹒４８
臥龍電驅 （６００５８０） １４２６﹒３９
海光信息 （６８８０４１） １３１４﹒２１
貴州茅台 （６００５１９） １２７３﹒０５
中信證券 （６０００３０） ９６０﹒６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金
額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中際旭創 （３００３０８）２１６１﹒５７
新易盛 （３００５０２）２０１８﹒８６
東方財富 （３０００５９）１８６９﹒９０
勝宏科技 （３００４７６）１７９２﹒９６
北方華創 （００２３７１）１７５２﹒７２
比亞迪 （００２５９４）１７０８﹒６８
牧原股份 （００２７１４）１５８７﹒９５
寧德時代 （３００７５０）１５０３﹒６０
歌爾股份 （００２２４１）１４４８﹒４８
指南針 （３００８０３）１３８５﹒８９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票