《神州頭條》報章頭版摘要：併購貸款最長十年，參股型併購獲支持

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

習近平率中央代表團２０日中午乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動。習近

平作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到西藏出席西藏自治區成立慶祝

活動，在黨和國家歷史上是第一次，充分體現了黨中央對西藏工作的高度重視、對西藏各族幹部

群眾的親切關懷。



商業銀行併購貸款管理辦法公開徵求意見

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金監總局８月２０日發布的《商業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》提出，進一步提高併

購貸款佔併購交易價款比例上限，延長貸款最長期限，更好滿足企業合理融資需求。金監總局稱

，為深入貫徹落實中央金融工作會議精神，推動商業銀行優化併購貸款服務，助力現代化產業體

系建設和新質生產力發展，金監總局對《商業銀行併購貸款風險管理指引》進行修訂，形成《商

業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。



支持民營經濟高質量發展更多務實措施將出台

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

推動修訂招標投標法，深入治理招標投標領域突出問題；加快組建國家創業投資引導基金；加大

對小微民營企業的融資支持力度……近期，支持民營經濟高質量發展的政策信號持續釋放，更多

具體措施將出台。可以預期，隨著更多務實舉措落地，民營企業高質量發展成色將更足。





《上海證券報》



併購環境不斷優化，上市公司間吸併重組頻現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，上市公司吸收合併重組案例頻繁出現，從地方國資到央國企，從高端制造到金融科技，跨

行業、跨市場整合也日趨活躍。「這種現象反映出我國資本市場改革正在進入『結構性優化』和

『資源重構』的新階段。」中國上市公司協會學術顧問委員會委員、中關村國睿金融與產業發展

研究會會長程鳳朝在接受上海證券報記者採訪時表示。



金監總局擬優化監管規則，允許併購貸款有條件支持參股型併購交易

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金監總局８月２０日公開發布《商業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》。《辦法》由金監

總局對《商業銀行併購貸款風險管理指引》進行修訂形成，旨在推動商業銀行優化併購貸款服務

，助力現代化產業體系建設和新質生產力發展。





《證券時報》



併購貸款最長期限可至１０年，參股型併購獲信貸支持

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月２０日，金監總局就《商業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。相較現

行的《商業銀行併購貸款風險管理指引》，《辦法》將併購貸款的適用範圍進一步拓寬至部分參

股型併購交易，並分不同類型貸款對展業銀行設置差異化資產規模要求。此外，在併購貸款佔併

購交易價款比例上限、貸款最長期限等貸款條件上也作出進一步優化。



資本市場活躍度持續提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「８月以來，兩融餘額創出１０年新高，負責公司融資融券徵授信管理的經辦與復核崗已增加人

手，以應對兩融業務開戶量和咨詢量的攀升。」近日，長城證券相關人士在接受證券時報記者採

訪時表示。近期，Ａ股市場走出了一波上漲行情，上證指數創近１０年新高，資本市場的吸引力

大增，券商也忙碌了起來。（ｅｗ）

