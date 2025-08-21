  • 會員
AH股新聞

21/08/2025 08:12

《神州頭條》報章頭版摘要：併購貸款最長十年，參股型併購獲支持

　　《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平率中央代表團２０日中午乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動。習近
平作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到西藏出席西藏自治區成立慶祝
活動，在黨和國家歷史上是第一次，充分體現了黨中央對西藏工作的高度重視、對西藏各族幹部
群眾的親切關懷。
　
商業銀行併購貸款管理辦法公開徵求意見
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金監總局８月２０日發布的《商業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》提出，進一步提高併
購貸款佔併購交易價款比例上限，延長貸款最長期限，更好滿足企業合理融資需求。金監總局稱
，為深入貫徹落實中央金融工作會議精神，推動商業銀行優化併購貸款服務，助力現代化產業體
系建設和新質生產力發展，金監總局對《商業銀行併購貸款風險管理指引》進行修訂，形成《商
業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。
　
支持民營經濟高質量發展更多務實措施將出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
推動修訂招標投標法，深入治理招標投標領域突出問題；加快組建國家創業投資引導基金；加大
對小微民營企業的融資支持力度……近期，支持民營經濟高質量發展的政策信號持續釋放，更多
具體措施將出台。可以預期，隨著更多務實舉措落地，民營企業高質量發展成色將更足。
　
　
《上海證券報》
　
習近平出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平率中央代表團２０日中午乘專機抵達拉薩，出
席西藏自治區成立６０周年慶祝活動。
　
併購環境不斷優化，上市公司間吸併重組頻現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，上市公司吸收合併重組案例頻繁出現，從地方國資到央國企，從高端制造到金融科技，跨
行業、跨市場整合也日趨活躍。「這種現象反映出我國資本市場改革正在進入『結構性優化』和
『資源重構』的新階段。」中國上市公司協會學術顧問委員會委員、中關村國睿金融與產業發展
研究會會長程鳳朝在接受上海證券報記者採訪時表示。
　
金監總局擬優化監管規則，允許併購貸款有條件支持參股型併購交易
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金監總局８月２０日公開發布《商業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》。《辦法》由金監
總局對《商業銀行併購貸款風險管理指引》進行修訂形成，旨在推動商業銀行優化併購貸款服務
，助力現代化產業體系建設和新質生產力發展。
　
　
《證券時報》
　
習近平聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平２０日聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報。他強調，西藏要全面貫徹新時代黨的治藏方
略，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，扎實推動高質量發展，持續深入
抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西
藏。
　
併購貸款最長期限可至１０年，參股型併購獲信貸支持
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月２０日，金監總局就《商業銀行併購貸款管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。相較現
行的《商業銀行併購貸款風險管理指引》，《辦法》將併購貸款的適用範圍進一步拓寬至部分參
股型併購交易，並分不同類型貸款對展業銀行設置差異化資產規模要求。此外，在併購貸款佔併
購交易價款比例上限、貸款最長期限等貸款條件上也作出進一步優化。
　
資本市場活躍度持續提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「８月以來，兩融餘額創出１０年新高，負責公司融資融券徵授信管理的經辦與復核崗已增加人
手，以應對兩融業務開戶量和咨詢量的攀升。」近日，長城證券相關人士在接受證券時報記者採
訪時表示。近期，Ａ股市場走出了一波上漲行情，上證指數創近１０年新高，資本市場的吸引力
大增，券商也忙碌了起來。（ｅｗ）

