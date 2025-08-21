《神州經脈》人民幣醞釀掛勾穩定幣，出險房企化債規模超萬億

《神州經脈》滬深股市今日（２１日）走勢反覆，滬綜指盤中最高見３７８７點，雖幾度掉

頭下跌，但最終力保升勢，收升０﹒１３％報３７７１﹒１０點，再刷新十年新高紀錄；深成指

則收跌０﹒０６％，創業板指軟０﹒４７％。兩市全天成交額約２﹒４２萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日微升１５８億元或０﹒７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７７８，較上個交易日４時３０分收盤

價升１５點子，兩連升，創８月１４日以來一周新高。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１２８７，較上個交易日升９７點子，止兩連跌，創２０２４年１１月６日以來九個半月新

高，較市場預測偏強逾４６０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日在西藏拉薩出席於布達拉宮廣場舉行的西藏自治區成立６０周年慶祝

大會。這是習近平繼２０２１年７月後任內第二次到訪西藏，而其作為中共中央總書記、國家主

席、中央軍委主席率中央代表團到西藏出席自治區成立慶祝活動，在黨和國家歷史上是第一次。



２﹒ 據《央視財經》消息，中國全社會用電量７月歷史性突破萬億千瓦時大關，這在全球也屬

首次。國家能源局今天發布了７月全社會用電量，達１﹒０２萬億千瓦時，同比增長８﹒６％。

比十年前翻了一番，相當於東盟國家全年的用電量。



３﹒ 據《路透》引述知情人士透露，中國正醞釀推出一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略

，內容涵蓋與人民幣掛勾的穩定幣等金融創新產品。國務院預計將在本月晚些時候審議並可能批

准該計劃。消息人士還說，中國高層預計最早於８月底召開會議，重點討論人民幣國際化和全球

快速發展的穩定幣等議題。



４﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）最新數據顯示，７月人民幣國際支付佔比持平於

２﹒８８％，繼續是全球第六大最活躍貨幣；去年同期佔比為４﹒７４％。



５﹒ 人民銀行公告，將於８月２５日（下周一）通過香港金融管理局債務工具中央結算系統

（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２５年第五期和第六期中央銀行票據，期限分別為３個

月（９１天）、１年，發行量分別為３００億元、１５０億元。



６﹒ 「財富 ＦＯＲＴＵＮＥ」公眾號發布２０２５年《財富》中國科技５０強榜單，華為登

頂，ＤｅｅｐＳｅｅｋ居第二，寧德時代第三。從行業分布來看，５０強企業廣泛布局多個前沿

科技領域。高端製造領域表現突出，共有１６家企業入選，佔比達３２％。新能源及新材料領域

緊隨其後，１０家企業入選，佔比２０％。



７﹒ 中指研究院發文稱，截至２０２５年８月，２０家出險房企債務重組、重整獲批，化債總

規模超過１２０００億元。市場深度衝擊，房企經營受到較大影響，２０２２年至今已有２７家

上市房企被動退市，另有幾家房企私有化退市。出於主動轉型和被動保殼的需要，多家上市企業

剝離房地產開發業務，退出房地產業務或轉型輕資產。



８﹒ ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１正式發布。本次升級包含以下主要變化，混合推理架構：一

個模型同時支持思考模式與非思考模式；更高的思考效率：相比ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１－

０５２８，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１－Ｔｈｉｎｋ能在更短時間內給出答案；更強的

Ａｇｅｎｔ能力：通過Ｐｏｓｔ－Ｔｒａｉｎｉｎｇ優化，新模型在工具使用與智能體任務中的

表現有較大提升。（ｊｑ）

