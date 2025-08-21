《鍾之日記》總理關注，藥股落鑊

《鍾之日記》８月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股今早輕微高開５０點，繼續２５２００爭持，市場聚焦業績期，大市欠方向，李強總理

關注醫藥產業，稱要加大科技供給和政策支持，醫療股落鑊，惟港股午後乏力走跌，恒生指數全

日反覆收報２５１０４，跌６１點或０﹒２％，主板成交近２３９５億元。內媒引述數據稱截至

８月１８日，韓國股民對中國股票（含Ａ股、Ｈ股）的持倉量從２０２４年末的１９０﹒８３億

元人民幣上漲至２４４﹒７５億元人民幣，增長近三成。



＊滬指再創十年高，金融科技板塊大漲＊



滬深股市今日走勢反覆，滬綜指盤中最高見３７８７點，雖幾度掉頭下跌，但最終力保升勢

，收升０﹒１３％報３７７１﹒１０點，再刷新十年新高紀錄；深成指則收跌０﹒０６％，創業

板指軟０﹒４７％。兩市全天成交額約２﹒４２萬億元人民幣，較上個交易日微升０﹒７％。



外電指中國政府擬推動人民幣掛勾的穩定幣，金融科技板塊大幅走強，數字貨幣概念領漲

２﹒５％，跨境支付板塊亦升逾２％，三未信安（滬：６８８４８９）、京北方

（深：００２９８７）封板。下跌方面，ＰＥＥＫ材料、稀土永磁、液冷服務器、ＣＰＯ等板塊

跌幅居前。個股跌多升少，今日滬深兩市近２９００隻個股下跌。



星石投資稱，股市賺錢效應的提升或將吸引場外資金入市，場內流動性保持充裕的背景下，

短期流動性驅動仍強，股市中仍存在著較多的投資機會。機構還稱，隨著各類政策的持續發力，

國內內需將逐步企穩，企業盈利周期也將觸底回升，股市基本面驅動逐漸增強，有望帶來更持續

更紮實的上漲。



＊總理調研生物醫藥產業，創新藥概念普升＊



國務院總理李強昨日（２０日）在北京調研生物醫藥產業發展情況，強調要加大高質量科技

供給和政策支持，充分發揮企業創新主體作用，著力推動生物醫藥產業提質升級，研發生產更多

優質高效的好藥新藥。



醫藥概念股今日受激勵普遍上升，中國生物製藥（０１１７７）漲３﹒５％，為升幅最大的

恒指成份股，藥明生物（０２２６９）及藥明康德（０２３５９）分別升２％及１％。翰森製藥

（０３６９２）揚１﹒９％。



總理親臨的百濟神州（０６１６０）收升１﹒７％，李強在百濟神州（北京）生物科技有限

公司了解了新藥研發情況，他說，中國創新藥發展前景廣闊，要及時發現臨床價值高、轉化潛力

大的創新藥項目，加強跟蹤服務，推動醫療機構配備使用。要在人才、融資等方面給予政策支持

，鼓勵企業深化國際合作，持續提升企業創新力、競爭力。



互聯網醫藥平台升幅更大，平安好醫生（０１８３３）大漲１１％，觸１年新高，阿里健康

（００２４１）升３％，京東健康（０６６１８）升１﹒２％。李強在北京飛鏢國際創新中心，

聽取創新孵化模式推動生物醫藥創新成果加速轉化等介紹，了解共享研發平台建設情況，他勉勵

推動醫工結合、產學研融通，促進更多科創成果落地應用。同時不斷優化平台建設運營模式，形

成可複制可推廣的經驗做法。



＊北京傳推進人幣國際化進程，穩定幣概念受捧＊



《路透》引述知情人士透露，中國政府正醞釀推出一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略

，內容涵蓋與人民幣掛鈎的穩定幣等金融創新產品，旨在促進人民幣在全球範圍內的更廣泛應用

，這一舉措被視為中國在數字資產政策上的重要立場轉變。



消息人士表示，國務院預計在本月晚些時候審議並可能批准該計劃，內容將包括人民幣國際

化的中長期發展目標、內地各監管機構的職責。同時也將強調風險防範，以確保人民幣國際化在

金融安全、金融穩定的前提下推進。預期中國高層在會議上重點討論人民幣國際化和全球快速發

展的穩定幣等議題，可能會就穩定幣發展定調，並為其在商業領域的發展、應用劃定邊界。



消息人士稱，穩定幣在全球範圍內特別是在美國的迅速發展，為中國在數字金融和數字貿易

領域的加速發展帶來了緊迫感，促使其加快應對步伐。該計劃的更多細節將在未來幾周內陸續公

布。人行在內的中國監管機構屆時將負責該計劃的具體落實工作，香港和上海將成為可以快速推

出相關政策的城市。



此外，中國將於８月３１日至９月１日在天津舉行上海合作組織峰會，消息指中方將與其他

成員國家討論擴大人民幣的使用，以至用穩定幣作跨境貿易、支付的可能性。



穩定幣概念受捧，眾安在線（０６０６０）漲近７％，國泰君安國際（０１７８８）收升

４﹒３％，多點數智（０２５８６）升超４％，連連數字（０２５９８）揚２﹒５％，復星國際

（００６５６）升逾１％。



