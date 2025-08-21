  • 會員
AH股新聞

21/08/2025 12:04

【大國博弈】謝鋒晤美國對外關係委員會會長，交換經貿合作等意見

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據中國駐美國大使館網站消息，２０２５年８月１８日，中國
駐美國大使謝鋒會見美國對外關係委員會會長弗羅曼，雙方就中美關係、經貿合作等共同關心的
問題交換了意見。
　
　　謝鋒介紹了中國加快構建新發展格局、推進高水平對外開放情況，闡述了中方對發展中美關
係的原則立場，希望對外關係委員會繼續為增進中美相互了解、推動中美關係穩定健康可持續發
展發揮積極作用。（ｗｎ）

