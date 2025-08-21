【大國博弈】謝鋒晤美國對外關係委員會會長，交換經貿合作等意見

《經濟通通訊社２１日專訊》據中國駐美國大使館網站消息，２０２５年８月１８日，中國
駐美國大使謝鋒會見美國對外關係委員會會長弗羅曼，雙方就中美關係、經貿合作等共同關心的
問題交換了意見。
謝鋒介紹了中國加快構建新發展格局、推進高水平對外開放情況，闡述了中方對發展中美關
係的原則立場，希望對外關係委員會繼續為增進中美相互了解、推動中美關係穩定健康可持續發
展發揮積極作用。（ｗｎ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
21/08/2025 12:04
《經濟通通訊社２１日專訊》據中國駐美國大使館網站消息，２０２５年８月１８日，中國
駐美國大使謝鋒會見美國對外關係委員會會長弗羅曼，雙方就中美關係、經貿合作等共同關心的
問題交換了意見。
謝鋒介紹了中國加快構建新發展格局、推進高水平對外開放情況，闡述了中方對發展中美關
係的原則立場，希望對外關係委員會繼續為增進中美相互了解、推動中美關係穩定健康可持續發
展發揮積極作用。（ｗｎ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰21/08/2025 12:04 ＳＨＥＩＮ平台已覆蓋近４００城產業帶，據報考慮將總部遷回中國
下一篇新聞︰21/08/2025 11:52 《中國要聞》財政部：ＰＰＰ存量項目貸款有合理降息、展期空間
21/08/2025 11:36 《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３５％，穩定幣概念股走揚
21/08/2025 11:35 《Ａ股焦點》申昊科技微跌，與香港理大杭州研究院建ＡＩ實驗室
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N