【大國博弈】謝鋒晤美國對外關係委員會會長，交換經貿合作等意見

《經濟通通訊社２１日專訊》據中國駐美國大使館網站消息，２０２５年８月１８日，中國

駐美國大使謝鋒會見美國對外關係委員會會長弗羅曼，雙方就中美關係、經貿合作等共同關心的

問題交換了意見。



謝鋒介紹了中國加快構建新發展格局、推進高水平對外開放情況，闡述了中方對發展中美關

係的原則立場，希望對外關係委員會繼續為增進中美相互了解、推動中美關係穩定健康可持續發

展發揮積極作用。（ｗｎ）

