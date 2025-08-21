【穩定幣】中國據報推動人民幣掛勾穩定幣發展

《經濟通通訊社２１日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國正醞釀推出一項推動人民

幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛勾的穩定幣等金融創新產品，旨在促進人民幣

在全球範圍內更廣泛應用，這一舉措被視為中國在數字資產政策上的重要立場轉變。



消息人士表示，國務院預計將在本月晚些時候審議並可能批准該計劃，這將標誌著人民幣國

際化進程邁出多年來的重要一步。該計劃內容將包括人民幣國際化的中長期發展目標、各監管機

構的職責。同時也將強調風險防範，以確保人民幣國際化在金融安全、金融穩定的前提下推進。



消息人士還說，中國高層預計最早於８月底召開會議，重點討論人民幣國際化和全球快速發

展的穩定幣等議題。在會議上，高層領導可能會就穩定幣發展定調，並為其在商業領域的發展、

應用劃定邊界。



＊香港上海將率先推出相關政策＊



穩定幣在全球範圍內特別是在美國的迅速發展，為中國在數字金融和數字貿易領域的加速發

展帶來了緊迫感，促使其加快應對步伐。消息人士透露，該計劃的更多細節預計將在未來幾周內

陸續公布，包括中國人民銀行在內的監管機構屆時將負責該計劃的具體落實工作。在地方落實層

面，香港和上海將率先加快推進相關工作。



中國將於８月３１日至９月１日在天津舉辦上海合作組織峰會。在該峰會上，中國預計將與

部分成員國家討論，在跨境貿易和支付中擴大人民幣使用以及可能的穩定幣的使用。（ｒｙ）

