【關稅戰】中美關稅休戰，中國７月稀土磁鐵出口創半年新高

《經濟通通訊社２１日專訊》在中美關稅戰延長及中國有條件放寬稀土出口後，據《路透》

報道，中國７月稀土磁鐵出口量進一步增長，創半年最高水平。其中，對稀土磁鐵需求量大的德

國、美國分居出口量的第１、２位。



＊德國、美國分居出口量前兩位＊



海關總署周三（２０日）更新的數據顯示，７月中國整體稀土磁鐵出口量５５７７噸，為今

年１月以來最高，同時也是歷年７月份的最高水平。當月稀土磁鐵出口量同比增長５﹒７％，逆

轉此前連續三個月下跌局面；環比則增長７５％。



稀土磁鐵有著「電子產品食鹽」之稱，是高科技產業和國防科技的關鍵材料，人形機器人、

新能源汽車、風電、低空經濟以及導彈系統等領域都會用到稀土永磁材料。而中國在全球稀土磁

鐵產業中佔據主導地位，產量佔到全球的９０％以上。中國在貿易談判中將稀土作為一大戰略籌

碼，今年４月４日起對部分中重稀土相關物項實施出口管制。



根據報道及海關數據，７月份德國仍是中國稀土磁鐵第一大出口目的地；美國排名第二，７

月份出口量為６１９噸，較６月暴增７５﹒５％，並較去年同期增加４﹒８％，逆轉此前三個月

跌勢。值得一提的是，當月對印度的稀土磁鐵出口量創下紀錄新高。周二（１９日）印度媒體引

述消息人士稱，中國政府已承諾解決印度在稀土方面的需求。（ｒｙ）

