理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 08:55

【關稅戰】中美關稅休戰，中國７月稀土磁鐵出口創半年新高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在中美關稅戰延長及中國有條件放寬稀土出口後，據《路透》
報道，中國７月稀土磁鐵出口量進一步增長，創半年最高水平。其中，對稀土磁鐵需求量大的德
國、美國分居出口量的第１、２位。
　
＊德國、美國分居出口量前兩位＊
　
　　海關總署周三（２０日）更新的數據顯示，７月中國整體稀土磁鐵出口量５５７７噸，為今
年１月以來最高，同時也是歷年７月份的最高水平。當月稀土磁鐵出口量同比增長５﹒７％，逆
轉此前連續三個月下跌局面；環比則增長７５％。
　
　　稀土磁鐵有著「電子產品食鹽」之稱，是高科技產業和國防科技的關鍵材料，人形機器人、
新能源汽車、風電、低空經濟以及導彈系統等領域都會用到稀土永磁材料。而中國在全球稀土磁
鐵產業中佔據主導地位，產量佔到全球的９０％以上。中國在貿易談判中將稀土作為一大戰略籌
碼，今年４月４日起對部分中重稀土相關物項實施出口管制。
　
　　根據報道及海關數據，７月份德國仍是中國稀土磁鐵第一大出口目的地；美國排名第二，７
月份出口量為６１９噸，較６月暴增７５﹒５％，並較去年同期增加４﹒８％，逆轉此前三個月
跌勢。值得一提的是，當月對印度的稀土磁鐵出口量創下紀錄新高。周二（１９日）印度媒體引
述消息人士稱，中國政府已承諾解決印度在稀土方面的需求。（ｒｙ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

