  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１％，北京傳醞釀放行人幣支持穩定幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國政府在數字資產上的立場可能發生重大轉變，外電消息指
國務院本月晚些時候將審議且可能批准擴大人民幣國際化的路線圖，其中包括在穩定幣領域追趕
美國的步伐。政府高層可能就穩定幣發展定調並規定其應用範疇和發展目標等。滬綜指今早高開
０﹒１２％，報３７７０﹒６８點，深成指高開０﹒３３％，創業板指高開０﹒２８％。
　
　　據《新華社》報道，國家主席習近平在周三（２０日）訪問西藏拉薩期間表示，要「有力有
序有效」推進雅魯藏布江下遊水電工程、川藏鐵路等重大項目建設。他還敦促該地區發展特色農
牧業和清潔能源產業，促進文旅產業融合。雅下水電工程於上月啟動，至少需要十年才能完工，
勢成史上規模最大的基礎設施項目之一。習近平首次作為國家主席率中央政府代表團赴藏，此次
訪問顯示北京高度重視西藏發展，他今日會出席西藏自治區成立６０周年紀念活動。
　
　　８月兩個期限的ＬＰＲ均維持不變，１年期為３﹒０％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒５％，符
合市場預期。《證券日報》引述分析師預計，未來在大力提振內需的過程中，政策利率及ＬＰＲ
報價還有下調空間。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，四季度初人行有可能實施新一輪降息降
準，並帶動兩個期限品種的ＬＰＲ報價跟進下調。
　
　　另外，人行今日進行２５３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１２８７億
元逆回購到期，即今日淨投放１２４３億元，本周連續四天放水１２４２０億元。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處