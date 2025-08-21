《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１％，北京傳醞釀放行人幣支持穩定幣

《經濟通通訊社２１日專訊》中國政府在數字資產上的立場可能發生重大轉變，外電消息指

國務院本月晚些時候將審議且可能批准擴大人民幣國際化的路線圖，其中包括在穩定幣領域追趕

美國的步伐。政府高層可能就穩定幣發展定調並規定其應用範疇和發展目標等。滬綜指今早高開

０﹒１２％，報３７７０﹒６８點，深成指高開０﹒３３％，創業板指高開０﹒２８％。



據《新華社》報道，國家主席習近平在周三（２０日）訪問西藏拉薩期間表示，要「有力有

序有效」推進雅魯藏布江下遊水電工程、川藏鐵路等重大項目建設。他還敦促該地區發展特色農

牧業和清潔能源產業，促進文旅產業融合。雅下水電工程於上月啟動，至少需要十年才能完工，

勢成史上規模最大的基礎設施項目之一。習近平首次作為國家主席率中央政府代表團赴藏，此次

訪問顯示北京高度重視西藏發展，他今日會出席西藏自治區成立６０周年紀念活動。



８月兩個期限的ＬＰＲ均維持不變，１年期為３﹒０％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒５％，符

合市場預期。《證券日報》引述分析師預計，未來在大力提振內需的過程中，政策利率及ＬＰＲ

報價還有下調空間。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，四季度初人行有可能實施新一輪降息降

準，並帶動兩個期限品種的ＬＰＲ報價跟進下調。



另外，人行今日進行２５３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１２８７億

元逆回購到期，即今日淨投放１２４３億元，本周連續四天放水１２４２０億元。（ｒｙ）

