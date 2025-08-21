  • 會員
AH股新聞

21/08/2025 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３５％，穩定幣概念股走揚

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市集體高開高走，滬綜指上午升０﹒３５％，收報
３７７９﹒５２點，深成指升０﹒４５％，創業板指亦升０﹒２１％。滬深兩市半天成交額
１５６７４億元（人民幣．下同），較上個交易日增加５９１億元或４％。
　
　　多元金融、穩定幣及跨境支付概念領升，三未信安（滬：６８８４８９）、新晨科技
（深：３００５４２）升２０％封板。《路透》報道，中國正醞釀推出一項推動人民幣國際化的
中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛鈎的穩定幣等金融創新產品，旨在促進人民幣在全球範圍
內的更廣泛應用，這一舉措被視為中國在數字資產政策上的重要立場轉變。
　
　　此外，稀土永磁板塊跌幅居前，上午挫１﹒３％，金田股份（滬：６０１６０９）跌停，北
礦科技（滬：６００９８０）跌近８％。中國在貿易談判中將稀土作為一大戰略籌碼，今年４月
起對部分中重稀土相關物項實施出口管制。近期中美關稅戰休戰延長及中國有條件放寬稀土出口
後，７月我國稀土磁鐵出口量創半年新高。其中，對美國出口量為６１９噸，環比暴增
７５﹒５％，逆轉此前三個月跌勢。（ｒｙ）

