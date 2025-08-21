  • 會員
AH股新聞

21/08/2025 15:05

《Ａ股行情》滬綜指續創十年高，全日收升０﹒１３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今日走勢反覆，滬綜指盤中最高見３７８７點，雖幾
度掉頭下跌，但最終力保升勢，收升０﹒１３％報３７７１﹒１０點，再刷新十年新高紀錄；深
成指則收跌０﹒０６％，創業板指軟０﹒４７％。兩市全天成交額約２﹒４２萬億元（人民幣．
下同），較上個交易日微升１５８億元或０﹒７％。
　
　　《路透》報道指中國政府擬推動人民幣掛勾的穩定幣，金融科技板塊大幅走強，數字貨幣概
念領漲２﹒５％，跨境支付板塊亦升逾２％，三未信安（滬：６８８４８９）、京北方
（深：００２９８７）封板。據悉，政府正醞釀推出一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略。
國務院預計將在本月底審議並可能批准該計劃，會議上高層領導可能會就穩定幣發展定調，並為
其在商業領域的發展、應用劃定邊界。
　
　　星石投資稱，股市賺錢效應的提升或將吸引場外資金入市，場內流動性保持充裕的背景下，
短期流動性驅動仍強，股市中仍存在著較多的投資機會。數據統計顯示，截至８月１８日，韓國
股民對中國股票（含ＡＨ股）的持倉量從２０２４年末的１９０﹒８３億元上漲至２４４﹒７５
億元，增長近三成。
　
　　上述機構還稱，隨著各類政策的持續發力，國內內需將逐步企穩，企業盈利周期也將觸底回
升，股市基本面驅動逐漸增強，有望帶來更持續更紮實的上漲。
　
　　下跌方面，ＰＥＥＫ材料、稀土永磁、液冷服務器、ＣＰＯ等板塊跌幅居前。個股跌多升少
，今日滬深兩市近２９００隻個股下跌。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４２８８﹒０７　　＋０﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３７７１﹒１０　　＋０﹒１３　　　　９９７７﹒４２　　
　　深證成指　　１１９１９﹒７６　－０﹒０６　　　１４２６３﹒１０　　
　　創業板指　　２５９５﹒４７　　－０﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１４９﹒１５　　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６６﹒０２　　－１﹒２７　　　　　３﹒４３　　　　
　　深證Ｂ指　　１３３０﹒８７　　－０﹒９９　　　　　１﹒９７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

