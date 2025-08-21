《Ａ股行情》滬綜指續創十年高，全日收升０﹒１３％

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今日走勢反覆，滬綜指盤中最高見３７８７點，雖幾

度掉頭下跌，但最終力保升勢，收升０﹒１３％報３７７１﹒１０點，再刷新十年新高紀錄；深

成指則收跌０﹒０６％，創業板指軟０﹒４７％。兩市全天成交額約２﹒４２萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日微升１５８億元或０﹒７％。



《路透》報道指中國政府擬推動人民幣掛勾的穩定幣，金融科技板塊大幅走強，數字貨幣概

念領漲２﹒５％，跨境支付板塊亦升逾２％，三未信安（滬：６８８４８９）、京北方

（深：００２９８７）封板。據悉，政府正醞釀推出一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略。

國務院預計將在本月底審議並可能批准該計劃，會議上高層領導可能會就穩定幣發展定調，並為

其在商業領域的發展、應用劃定邊界。



星石投資稱，股市賺錢效應的提升或將吸引場外資金入市，場內流動性保持充裕的背景下，

短期流動性驅動仍強，股市中仍存在著較多的投資機會。數據統計顯示，截至８月１８日，韓國

股民對中國股票（含ＡＨ股）的持倉量從２０２４年末的１９０﹒８３億元上漲至２４４﹒７５

億元，增長近三成。



上述機構還稱，隨著各類政策的持續發力，國內內需將逐步企穩，企業盈利周期也將觸底回

升，股市基本面驅動逐漸增強，有望帶來更持續更紮實的上漲。



下跌方面，ＰＥＥＫ材料、稀土永磁、液冷服務器、ＣＰＯ等板塊跌幅居前。個股跌多升少

，今日滬深兩市近２９００隻個股下跌。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４２８８﹒０７ ＋０﹒３９

上證指數 ３７７１﹒１０ ＋０﹒１３ ９９７７﹒４２

深證成指 １１９１９﹒７６ －０﹒０６ １４２６３﹒１０

創業板指 ２５９５﹒４７ －０﹒４７

科創５０ １１４９﹒１５ ＋０﹒０９

Ｂ股指數 ２６６﹒０２ －１﹒２７ ３﹒４３

深證Ｂ指 １３３０﹒８７ －０﹒９９ １﹒９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

