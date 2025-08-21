《打擊貪腐》貴州省算力科技公司總經理楊雲勇涉受賄被開除公職

《經濟通通訊社２１日專訊》貴州省紀委監委網站今日發文通報，致公黨貴州省委原副主委

、貴州省算力科技有限責任公司總經理楊雲勇嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定由貴州省監委

給予楊雲勇開除公職處分；沒收其違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所

涉財物一併移送。



通報指，經立案調查，楊雲勇身為國家公職人員，喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央

八項規定精神，收受和接受可能影響公正行使公權力的禮品、禮金和宴請；違反廉潔要求，違規

從事營利性活動；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承接、款項撥付等方面

謀取利益，並非法收受巨額財物。



貴州大數據領域成為近期反腐暴風眼。楊雲勇今年４月落馬，而在其落馬之前的２月，已退

休４個月的貴州省大數據發展管理局原局長景亞萍，以及貴陽市第四把手、負責大數據工作的副

市長劉嵐，先後被通報受查。本月初，劉嵐因涉嫌受賄被依法逮捕；景亞萍亦在本月中涉受賄被

開除黨籍和公職。至於有傳景亞萍利用政府伺服器私挖３２７枚比特幣，官方已澄清是ＡＩ生成

謠言。



景亞萍此前擁「雙黨籍」，與楊雲勇一樣曾是致公黨貴州省委副主委。劉嵐和景亞萍均與已

於去年８月落馬的貴陽市原市長馬寧宇有交集。馬寧宇是首任貴州省大數據發展管理局局長，景

亞萍是其「繼任者」。（ｓｌ）

